Ronaldo agli Europei? La decisione ufficiale: i convocati del Portogallo

Nuovo record per Cristiano Ronaldo. L'ex attaccante di Real Madrid e Juventus, infatti, parteciperà per la sesta volta ad un Europeo. C'è il suo nome nell'elenco dei 26 convocati dal ct Roberto Martinez. Il portoghese arriverà così a raggiungere l'undicesima partecipazione in un grande torneo internazionale grazie ai cinque Mondiali già disputati più, appunto, i cinque Europei a cui si aggiungerà a giugno Euro 2024.