Chi è Alfonso Montero, figlio di Paolo convocato da Thiago Motta con la Juve

Thiago Motta , in piena emergenza infortuni, è obbligato a portare in prima squadra alcuni giocatori del vivaio per la sfida contro il Lecce in trasferta . In conferenza stampa , tra questi, ha annunciato che ci sarà Alfonso Montero , figlio di Paolo .

Chi è Alfonso Montero, tutto sul figlio d'arte convocato da Motta

Difensore centrale (all'occorrenza anche terzino destro), come il papà, classe 2007, Montero è arrivato nelle giovanili della Juventus nel gennaio del 2023 dopo esser cresciuto nel vivaio del Defensor Sporting, squadra della sua città natale, Montevideo. Arriva a Torino dopo l'esordio con l'Under 17 uruguaiana e anche in bianconero inizia nella stessa categoria, diventando ben presto un punto fermo della formazione. Nella seconda parte della stagione arriva anche la chiamata della Primavera allenata proprio da papà Paolo in quel periodo. 12 presenze con loro e nel frattempo porta l'Under 17 alla fase finale del campionato, dove esce in semifinale ai tempi supplementari contro la Roma.

Juve, continua la dinastia Montero

Con l'inizio della nuova stagione, rimane stabilmente nella Primavera, dove finora ha saltato solamente due partite, con la quale gioca la Youth League. Nella Champions League dei giovani, dove la Juve è al settimo posto nel girone unico, segna il gol decisivo che regala i tre punti nella sfida contro il Psv. Una stagione e mezza in bianconero che gli è valsa in primis la chiamata in prima squadra di Thiago Motta, ma anche l'inserimento nella lista del Guardian tra i migliori 2007 al mondo. In casa Juve continua la dinastia Montero, e lo fa nel migliore dei modi.