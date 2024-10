"Ecco i migliori giovani del 2007 al mondo": c'è anche un giocatore della Roma

Come per ogni annata, il Guardian ha pubblicato la lista dei migliori giocatori nati nel 2007. Ormai una tradizione per il quotidiano inglese. Lo scorso anno, nell'edizione dedicata ai 2006, erano stati inseriti tre italiani (Martinelli, Mannini e Pafundi), di cui uno della Roma . Copia e incolla anche per l'annata successiva.

Chi è Federico Coletta, tra i 2007 migliori al mondo

I migliori giocatori italiani nati nel 2007, secondo il Guardian, sono Mattia Liberali del Milan, Emanuel Benjamin del Real Madrid e Federico Coletta della Roma. Dopo Mannini, un altro giallorosso tra i migliori al mondo. La scorsa è stata una stagione straordinaria per il centrocampista: campionato vinto con l'U17, capocannoniere della fase finale del campionato con 5 gol e vittoria dell'Europeo con l'Italia U17. Ad agosto l'esordio con l'U19 e il salto nella Primavera dei giallorossi. Al debutto subito tripletta contro il Cagliari, poi un altro gol e un assist nelle prime cinque partite. Nelle ultime due è rimasto fuori per un'operazione al naso.

Gli altri italiani: Liberali e Benjamin

Passando agli altri italiani, Liberali è stato la star della tournèe estiva del Milan: si è messo in mostra negli Stati Uniti, ma Fonseca in questa stagione non l'ha neanche mai convocato. Gioca la Youth League con la Primavera, ma di fatto è aggregato al Milan Futuro in Serie C: 5 presenze, di cui tre da subentrato. Benjamin invece è nato in Brasile, vive a Madrid da quando ha 11, ma ha il passaporto italiano. Difensore centrale, la scorsa estate ha vinto l'Europeo U17 insieme a Coletta. Pilastro dell'U17 del Real, da quest'anno è stato aggregato all'U19. Nella lista del Guardian presenti anche due figli d'arte: Alfonso Montero, figlio di Paolo e difensore della Juve Primavera, e Shane Kluivert, figlio di Patrick e ala del Barcellona U18.