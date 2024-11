Juve, Motta: “Piena sintonia sul mercato. Vlahovic out con il Lecce”

Dopo i pareggi per 0-0 contro Milan e Aston Villa, contro il Lecce la Juventus vuole ritrovare i tre punti. Per la sfida contro i salentini, però, saranno pochi i calicatori a disposizione di Thiago Motta, come dichiarato dallo stesso allenatore in conferenza stampa: "Gli indisponibili sono Bremer, Nico Gonzalez, Milik, Douglas Luiz, Adzic, Cabal, Vlahovic, Savona e McKennie". Quindi, Vlahovic anche per quanto riguarda la partita contro il Lecce non sarà a disposizione: "E' una situazione che va affrontata dando qualcosa in più, tutti e io per primo".