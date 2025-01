Tifosi furiosi sui social dopo il ko Juve in Champions: spopola "Motta out". E c'è chi rivuole Allegri...

Dai fischi dello Stadium alle critiche sui social, la Juventus sta vivendo un momento molto delicato dopo la seconda sconfitta di fila incassata nel giro di cinque giorni. Dopo il 2-1 in rimonta subito a Napoli dal grande ex Antonio Conte, i bianconeri sono caduti anche in Champions League contro il Benfica. E sugli spalti prima e sui social dopo è subito partita la contestazione. I bianconeri hanno chiuso il girone unico della Super Champions al ventesimo posto e ora dovranno giocare i playoff per accedere agli ottavi, affrontando il Milan o il Psv Eindhoven. Proprio sui social sono sempre di più i tifosi che puntano il dito contro Thiago Motta, ritenuto tra i principali responsabili di un rendimento al di sotto delle aspettative, con 13 pareggi in campionato che hanno allontanato i bianconeri dalle prime piazze, addirittura a - 16 dal Napoli capolista. #MottaOut è uno degli hashtag di maggiore tendenza su X-Twitter. E c'è anche chi si spinge per un clamoroso "Allegri ter", invocando un nuovo ritorno del tecnico toscano sulla panchina bianconera. "Richiamate Allegri", scrive un utente. "Meglio vincenti che con questo possesso palla sterile", commenta un altro. E ancora: "Allegri l'avreste già crocifisso", "Oggi più di ieri chiedere scusa a chi ha sempre sorretto la Juventus", "Dopo 8 anni di Max, perché non fare 10?". I tifosi bianconeri non dimenticano.