Juve-Benfica diretta Champions: segui la partita di oggi LIVE

È tutto pronto per l'ultima giornata della fase a girone unico della Champions League . La Juve sfida il Benfica , a caccia di riscatto dopo il primo ko in campionato contro il Napoli. I bianconeri sono già aritmeticamente qualificati ai playoff , ma con una vittoria potrebbero ancora sperare nella qualificazione diretta agli ottavi di finale, chiudendo tra le prime otto in classifica. Una combinazione complicata, ma servono comunque punti per evitare i pericoli nel sorteggio dei playoff. Segui la sfida in diretta.

20:45

Juve-Benfica, un quarto d'ora al fischio d'inizio

Le squadre stanno terminando il riscaldamento pre-partita, mancano quindici minuti al fischio d'inizio all'Allianz Stadium.

20:38

Thiago Motta: "Abbiamo delle alternative"

Queste le parole di Thiago Motta nel pre-partita: "La squadra sta migliorando. Non abbiamo Bremer, Cabal e Milik, che erano importanti per questa squadra. Altri stanno tornando e questo dà la possibilità di avere alternative, sia nella partita in sé che nelle tante partite che avremo davanti".

20:30

Giuntoli: "Il nostro mercato è chiuso"

Queste le parole nel pre-partita di Cristiano Giuntoli: "Siamo stati tanti mesi con pochi calciatori, il mister non ha potuto fare quasi rotazioni. Stanno rientrando dei giocatori e ora il mister cercherà di utilizzarli al meglio e di gestire le forze. Mercato? Noi abbiamo sempre detto di non toccare nulla in uscita e di integrare la rosa con due difensori e un attaccante e l'abbiamo fatto. Il nostro mercato in questo momento è finito, poi siamo sempre attenti ad opportunità in linea con le nostre esigenze".

20:20

Thiago Motta punta su Vlahovic

Torna titolare Dusan Vlahovic, che ha segnato quattro gol in sei partite di Champions League in questa stagione. Il serbo è già al doppio delle reti segnate nelle prime due stagioni messe assieme.

20:10

Benfica, la formazione ufficiale di Lage

BENFICA (4-3-3): Trubin; Bah, Otamendi, Antonio Silva, Araujo; Kokcu, Florentino Luis, Aursnes; Di Maria, Pavlidis, Schjelderup. Allenatore: Bruno Lage

20:07

Juve, la formazione ufficiale di Thiago Motta

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kalulu, McKennie; Douglas Luiz, Thuram; Conceiçao, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

20:05

Juve senza Kolo Muani contro il Benfica

Thiago Motta dovrà fare a meno del nuovo acquisto Kolo Muani, che ha esordito contro il Napoli subito con un gol. Il giocatore, arrivato in prestito nella finestra invernale di calciomercato, sarà schierabile dal club bianconero solo nella prossima fase della Champions League.

20:02

Dove vedere Juve-Benfica in diretta?

Ecco come seguire in diretta, tv o streaming, la sfida all'Allianz Stadium tra Juve e Benfica. LEGGI TUTTO

19:52

Juve, il dato sui precedenti contro il Benfica

19:45

Juve, la probabile formazione di Thiago Motta

Il Benfica è una bestia nera della Juve: i bianconeri hanno persocontro i portoghesi nelle competizioni europee, ottenendo una vittoria e un pareggio nelle altre due sfide. Gli ultimi due precedenti risalgono alla fase a gironi di Champions League del 2022, condella Juve.

Questo il possibile undici titolare bianconero scelto da Thiago Motta per la sfida contro il Benfica.

19:40

Champions League, la Juve sfida il Benfica

La Juve di Thiago Motta chiude la prima fase di Champions League in casa, sfidando il Benfica dell'ex Di Maria nell'ultima giornata. La qualificazione ai playoff è già certa, ma una vittoria potrebbe portare ad una clamorosa qualificazione diretta.

Allianz Stadium - Torino