Napoli-Juve diretta Serie A: segui la partita di campionato LIVE  

La partita di cartello della ventiduesima giornata di Serie A è al Maradona. Con il suo Napoli, Antonio Conte sfida da ex la Juventus . La capolista vuole allungare in vetta in attesa della partita dell'Inter, che scenderà in campo domani, domenica 26 gennaio, contro il Lecce. I bianconeri vogliono dare continuità in campionato alla vittoria contro il Milan. Su Il Corriere dello Sport - Stadio tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

17:50

Motta prima di Juve-Napoli: "Kolo Muani grande giocatore"

Dal mercato all'arrivo di Kolo Muani e la questione Vlahovic: la conferenza di Thiago Motta alla vigilia di Juve-Napoli. Le sue parole.

17:45

Thuram, il gesto di Khephren per Marcus

Dal messaggio dell'attaccante interista prima della partita ai parastinchi dedicati: il retroscena svelato nel pre partita.

17:40

La conferenza di Conte

"Con i miei vado in guerra, ma servono rinforzi": Antonio Conte ha parlato così nella conferenza in vista della sfida da ex contro la Juve.

17:35

Salvatore Esposito prima di Napoli-Juve: "Atmosfera magica"

L'attore Salvatore Esposito ha parlato a Dazn prima di Napoli-Juve: "Atmosfera magica. Oggi godo guardando questo Napoli. Come fai a non emozionarti. Compleanno? Ho chiesto ai ragazzi un regalo speciale. Il Napoli di Conte unisce il coraggio e le belle femmine, chi nun tene coraggio non se cucca le femmine belle".

17:30

Manna: "Garnacho e Adeyemi ci piacciono. Cessione di Kvara necessaria"

Manna a Dazn: "Garnacho e Adeyemi? Due nomi che ci interessano e ci piacciono, ma non sono gli unici. Cercheremo di cogliere le opportunità. Sicuramente non pagheremo prezzi fuori mercato. Faremo il possibile per sostituire Kvaratskhelia, abbiamo avuto questa cessione che è stata necessaria. Non ci tiriamo indietro ma devono esserci le condizioni giuste. Dobbiamo rispettare i nostri parametri di trasferimento e salariale. Abbiamo anche altre idee. Non vogliamo dare aspettative elevate, ma faremo il possibile per migliorare la squadra. Siamo orgogliosi di quello che i ragazzi stanno facendo. Abbiamo sempre detto che questo è un percorso e se vogliamo arrivare ad ambiare a fare percorsi importanti in Italia e in Europa dobbiamo migliorare. Condividiamo i pensieri dell'allenatore".

17:25

Motta: "Vlahovic leader positivo. Kolo Muani mi dà libertà"

Motta a Dazn: "Kolo Muani lo stavamo cercando, può dare movimento e profondità e non dà riferimenti. In fase difensiva avrà un compito importante per noi. Con lui ho tutta la libertà di cambiare, diversi hanno fatto il riferimento centrale. Tutti sanno quello che devono fare. Nella fase offensiva gli lascio libertà per non dare riferimenti. Vlahovic è un leader molto positivo nel gruppo. Rientra da un piccolo infortunio. Ha sempre aiutato molto la squadra, può essere una scelta importante per noi per cambiare nel secondo tempo".

17:20

Olivera salta Napoli-Juve

Conte deve fare a meno del suo terzino sinistro titolare per il big match contro la Juventus. Olivera ha accusato un risentimento muscolare nell'allenamento di giovedì.

17:15

Napoli, la formazione ufficiale

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All: Conte.

17:10

Thuram:"Marcus mi ha detto di vincere per l'Inter"

Thuram ha parlato nel pre partita: "Speriamo di trovare la continuità. Abbiamo fatto una buona partita contro il Milan ma contro il Bruges c'è mancato qualcosa. Siamo un gruppo giovane e cerchiamo sempre di imparare. L'atteggiamento è sempre importante, dobbiamo essere aggressivi. Marcus mi ha scritto prima della partita e mi ha detto di vincere per l'Inter, ma io voglio vincere solo per noi".

17:05

Le parole di Di Lorenzo

Di Lorenzo ha parlato nel pre partita a Dazn: "Sappiamo tutti l'importanza di questa partita. Dovremo essere bravi a rimanere in partita fino alla fine. La Juve è una squadra forte ma il campo deciderà chi è la migliore. Abbiamo fatto degli step in avanti, siamo cresciuti tanto in questa prima fase del campionato. Stiamo cercando di muoverci tanto all'interno della partita come ci chiede l'allenatore".

17:00

Fortino Maradona contro la Juve

Il Napoli sta vivendo un periodo d'oro per quanto riguarda le vittorie consecutive al Maradona contro la Juventus in Serie A: gli azzurri sono a quota cinque, con un punteggio complessivo di 12 gol contro 4.

16:55

Napoli-Juve, distacco storico

Una sfida storica quella di oggi tra Napoli e Juventus. La squadra di Conte arriva alla partita con un distacco di 13 punti in classifica sui bianconeri: si tratta del terzo vantaggio più ampio a favore del Napoli in un confronto diretto tra le due. Le precedenti due occasioni risalgono al 23 aprile 2023 e al 17 aprile 1988, quando i campani scesero in campo con un distacco di +16.

16:50

La formazione ufficiale della Juve

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta.

16:45

Tutto pronto al Maradona

Manca poco più di un'ora al fischio d'inizio della partita tra Napoli e Juventus, valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Iniziano a riempirsi gli spalti del Maradona.

Stadio Maradona - Napoli