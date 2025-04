Svilar, l'elogio a Buffon in diretta tv: "Sei una leggenda". La risposta di Gigi fa ridere lo studio

Siparietto divertente tra Svilar e Buffon nel post partita di Roma-Juve . Il portiere dei giallorossi si è messo in mostra ancora una volta con una prestazione eccezionale . Talmente tanto che una leggenda come l'ex Juve gli ha fatto i complimenti dagli studi di Dazn, prima che il serbo venisse intervistato. Queste le sue parole in seguito: "Grande Gianluigi Buffon, non lo conosco personalmente però è una leggenda del calcio e dei portieri. Rappresenta molto per me perché sono cresciuto con lui in porta , avevo visto che sarebbe stato nel post di Dazn".

Svilar: "Buffon è una leggenda". La risposta sulla suocera è esilarante

Buffon ha poi risposto sottolineando un episodio successo durante l'intervista con Diletta Leotta che ha visto Svilar interromperla per salutare la suocera: "In primis devo fargli i complimenti: uno dei pochi uomini che ha buoni rapporti con la suocera (ride, ndr). E quello conferma la bontà del ragazzo. Per quanto riguarda il portiere, quella parata su Nico Gonzalez ha dimostrato che le belle parole per lui sono spese bene. Ogni volta che gioca fa cose fuori dal normale". Lo stesso Svilar aveva commentato così il salvataggio decisivo sul colpo di testa dell'argentino: "Parata su Nico? Non l'ho rivista, quando sono partito pensavo che fosse gol. Meno male".

"La Juve prima di Tudor la vedevo in difficoltà"

Buffon ha parlato anche dei cambiamenti della Juventus con Tudor in panchina: "I ragazzi hanno qualcosa in più da dirsi in campo, sembra che abbiano un legame che li porti nella stessa direzione. Prima li vedevo più in difficoltà, non vedevo il pensare allo stesso modo e li faceva percepire come più slegati. I cambi di capitano sono stati una cosa inusuale, soprattutto in una società come la Juve. Bisogna conoscere la storia di dove si va. Quando entri ci sono le foto di tutti i capitani e questa deve aiutare a far pensare che un capitano va trovato".