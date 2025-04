Roma-Juve diretta Serie A: segui il big match dell'Olimpico

ROMA - Una notte per sognare in grande, una notte per arrivare lì, nell'Europa che conta. La Roma di Ranieri , la squadra più in forma del campionato, e la Juve di Tudor non possono sbagliare: in palio c'è un quarto posto da rincorrere fino alla fine. In uno stadio Olimpico pieno fino all'inverosimile ci sarà da soffrire per una notte che promette brividi veri. Seguite il big match insieme a noi.

21:24

Palo esterno colpito da El Shaarawy al 34'

Un legno colpito anche dalla Roma con El Shaarawy che di testa su asssit di Soulé prova a sorprendere Di Gregorio ma è sfortunato nella conclusione

21:14

Super parata di Svilar su Nico Gonzalez!

Clamorosa parata di Svilar che salva con un autentico miracolo su un colpo di testa angolatissimo di Nico Gonzalez al 28'. La palla, dopo la deviazione del portiere della Roma, colpisce la traversa

21:12

Cartellino giallo per Cristante

Ammonito Cristante per un fallo a centrocampo su McKennie

21:12

Clamorosa occasione per Cristante al 25'

Grande gestione del pallone di Dovbyk che pesca in area Cristante che conclude a botta sicura ma trova la ribattuta decisiva di un monumentale Kalulu

21:10

Striscione dedicato a Suor Paola in Curva Sud

Uno striscione esposto dai tifosi della Roma per Suor Paola in Curva Sud: "Un ricordo a chi ha dedicati la propria vita ad aiutare bambini, malati e detenuti... RIP Suor Paola"

21:08

Il dato degli spettatori all'Olimpico

Il numero ufficiale delle presenze all'Olimpico stasera è di 65778 spettatori. Si tratta del 67°sold out della presidenza Friedkin

21:04

Primo quarto d'ora nel segno della Juve

Forte pressione bianconera in questo primo quarto d'ora del match con gli esterni della Juve particolarmente ispirati

20:50

Primo intervento per Svilar

Il portiere della Roma attento su una conclusione dalla grande distanza di Weah: palla deviata in calcio d'angolo

20:47

Si comincia

Parte la grande sfida dell'Olimpico tra Roma e Juve

20:42

Squadre in campo, Roma-Juve sta per cominciare

Le due squadre entrano in campo tra gli applausi di un Oimpico esaurito e caldissimo

20:37

Applausi dell'Olimpico per Fassari e il magazziniere Timperi

Standing ovation dell'Olimpico per ricordare la scomparsa dello storico magazziniere Luigi Timperi e quella dell'attore Antonello Fassari, grande tifoso giallorosso

20:33

Vlahovic: "Mi sentivo importante anche quando non giocavo"

"La verità è che mi sono sentito sempre importante anche quando non giocavo, sono scelte del mister che vanno rispettate". Così Dusan Vlahovic ha parlato a Dazn prima della sfida tra Juve e Roma. "Io ho sempre lavorato al massimo per farmi trovare pronto, cerco di mettermi sempre a disposizione. Se è di nuovo la Juventus di Vlahovic? L'importante è vincere le partite, giocare bene e dare l'anima in campo".

20:30

Ten Hag all'Olimpico per seguire la partita

Tra gli spettatori all'Olimpico ci sarà anche l'ex tecnico del Manchester United: nessun legame tra la sua presenza e un possibile futuro sulla panchina della Roma

20:28

Squadre in campo per il riscaldamento

Boato dell'Olimpico all'ingresso in campo dei giocatori della Roma. Anche la Juve in campo per il riscaldamento prima della partita

20:26

Roberto Pruzzo premiato prima della partita

L'ex leggenda dell'attacco giallorosso Roberto Pruzzo è stato omaggiato dal club primna della sfida tra Roma e Juve

20:18

El Shaarawy: "Hummels? Un onore dividere lo spogliatoio con un campione così"

L'attccante della Roma Stephan El Shaarawy ha parlato a Dazn delle sue aspettative sul match contro la Juve commentando anche l'addio al calcio del compagno Mats Hummels: "È stato un inizio di campionato non semplice ma da quando è arrivato Ranieri abbiamo pensato solo a ribaltare la stagione e ora siamo arrivati al punto di giocarci un posto in Champions. Ci aspettano otto finali e vogliamo farci trovare pronti. Contro la Juve è sempre una partita molto complicata perché sappiamo la loro forza. Quest'anno siamo riusciti a prepararla con un po' più di calma visto che lo scorso anno eravamo ancora impegnati nelle coppe. Hummels? Abbiamo commentato nella nostra chat di squadra, per noi e per me è stato un onore poter dividere lo spogliatoio con un campione del genere"

20:14

Ghisolfi: "Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi, hanno sofferto troppo"

Il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro la Juve: "Partita importante per la classifica ma anche per la nostra gente. Giocheremo con il cuore perché sappiamo quanto è importante per i nostri tifosi Roma-Juve. Vogliamo vincere perché quest'anno li abbiamo fatti soffrire tanto, troppo. La rimonta di Ranieri? Quando facciamo una scelta crediamo sempre che la migliore. Claudio sta facendo un lavoro incredibile, ha un'intelligenza diversa dagli altri e ha un legame con la città e i tifosi unica. Se riusciremo a trovare un altro allenatore con lo stesso amore per il club e lo stesso carisma sarebbe il top. Ranieri, però, è unico. Se abbiamo provato a convincerlo a restare? No perché dobbiamo rispettare la sua storia e la sua scelta"

20:07

Tudor: "Ranieri va copiato in tutto, la carriera parla per lui"

Il tecnico della Juve Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Dazn prima del big match di campionato: "Noi guardiamo a noi stessi, abbiamo lavorato bene e siamo concentrati per la partita di oggi. A Ranieri va copiato tutto, quel miracolo che ha fatto con il Leicester parla con lui. La sua carriera parla per lui. Tanti ne parlano bene come persona, non lo conosco personalmente, ma so cosa la gente pensa di lui, il modo di lavorare, il modo di allenare, è un allenatore che ha fatto la storia nel suo lavoro. Oggi troveremo una squadra molto forte e in grande forma, sarà difficile"

19:57

Roma-Juve, le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hummels, Mancini, N’dicka; Celik, Cristante, Kone, Angelino; Soule’, El Shaarawy, Dovbyk. All. Ranieri

A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Pellegrini, Shomurodov, Paredes, Nelsson, Gourna Douath, Salah Eddine, Baldanzi, Pisilli, Sangare

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Weah, Locatelli, Thuram, Mckennie; Nico Gonzalez, Yildiz, Vlahovic. All: Tudor

A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Oliveira, Conceicao, Koopmeiners, Kolo Muani, Douglas Luiz, Cambiaso, Savona, Rouhi, Mbangula

19:56

Roma e Juve, come arrivano alla super sfida di stasera

La Roma è una delle squadre più in forma d’Europa. A parlare sono i numeri: nelle ultime 9 partite gli uomini di Ranieri hanno vinto in 8 occasioni e perso solo contro l’Athletic Bilbao nel match di ritorno in Europa League. L'ultima sconfitta in campionato risale alla pessima trasferta di Como del 15 dicembre 2024 quando i giallorossi persero per 2-0. La Juventus si trova al quinto posto con tre punti in più della Roma. Igor Tudor, che ha preso il posto dell'esonerato Thiago Motta, ha cominciato la sua avventura con una vittoria di misura contro il Genoa, gol decisivo di Yildiz.

19:52

Tutto pronto a Roma per il big match tra i giallorossi e la Juve

Una notte dalle grande emozioni all'Olimpico: la Roma arriva da una serie di sette vittorie consecutive in campionato. Un cammino pazzesco che le ha permesso di tornare in corsa per un posto in Champions League. La Juve invece dovrà confermare le buone sensazioni regalate da Tudor all'esordio in panchina contro il Genoa