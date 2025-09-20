Juve, tifosi inferociti sui social dopo il pari con il Verona: l’arbitro scambia Joao Mario con Kalulu

ROMA - Coda polemica al match della 4 ª giornata di Serie A pareggiato a Verona dalla Juve di Igor Tudor, furioso a fine partita per l'arbitraggio di Rapuano . A far discutere il tocco di braccio in area del bianconero Joao Mario giudicato da rigore e la mancata espulsione del gialloblù Orban per condotta violenta (il direttore di gara ha estratto il giallo per sanzionare la sua gomitata su Gatti). E a scatenare poi la rabbia dei tifosi juventini c'è stato un altro errore commesso dall'arbitro.

'Announcement' sbagliato da Rapuano, inferociti i tifosi della Juve

Dopo il check del Var, nel suo 'announcement', Rapuano ha spiegato al pubblico del 'Bentegodi' il motivo dell'assegnazione del penalty al Verona ma ha fatto confusione: " Chiarissimo fallo di mano del 15", ha detto citando così il numero di Kalulu e non il 25 di Joao Mario (autore del fallo di mano sanzionato). Un episodio questo, che ha alimentato ulteriormente sui social le critiche e le ironie dei tifosi della Juve (raccolte sotto l' hashtag #VARgogna) nei confronti del 'fischietto' della sezione di Rimini.