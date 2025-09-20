Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Juve, tifosi inferociti sui social dopo il pari con il Verona: l’arbitro scambia Joao Mario con Kalulu

Critiche e ironie dei sostenitori bianconeri nei confronti di Rapuano, il cui operato è stato contestato anche da Tudor a fine partita: i dettagli
3 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Coda polemica al match della 4ª giornata di Serie A pareggiato a Verona dalla Juve di Igor Tudor, furioso a fine partita per l'arbitraggio di Rapuano. A far discutere il tocco di braccio in area del bianconero Joao Mario giudicato da rigore e la mancata espulsione del gialloblù Orban per condotta violenta (il direttore di gara ha estratto il giallo per sanzionare la sua gomitata su Gatti). E a scatenare poi la rabbia dei tifosi juventini c'è stato un altro errore commesso dall'arbitro.

 

 

'Announcement' sbagliato da Rapuano, inferociti i tifosi della Juve

Dopo il check del Var, nel suo 'announcement', Rapuano ha spiegato al pubblico del 'Bentegodi' il motivo dell'assegnazione del penalty al Verona ma ha fatto confusione: "Chiarissimo fallo di mano del 15", ha detto citando così il numero di Kalulu e non il 25 di Joao Mario (autore del fallo di mano sanzionato). Un episodio questo, che ha alimentato ulteriormente sui social le critiche e le ironie dei tifosi della Juve (raccolte sotto l'hashtag #VARgogna) nei confronti del 'fischietto' della sezione di Rimini.

 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve, solo un pari a VeronaTudor furioso con l'arbitro