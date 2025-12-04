Corriere dello Sport.it
giovedì 4 dicembre 2025
Intervento riuscito per Gatti, operato dallo stesso chirurgo di Bremer

Il difensore della Juventus si è sottoposto a una meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio destro
Intervento riuscito per Federico Gatti. Il difensore della Juventus si è dovuto operare in seguito alla lesione del menisco del ginocchio destro, accusata nel secondo tempo della sfida di Coppa Italia vinta contro l'Udinese. L'intervento è stato eseguito dal dottor Geoffroy, lo stesso che oltre un anno fa operò Bremer.

Il comunicato della Juve sull'intervento di Gatti

Il comunicato della Juventus sull'intervento del difensore: "Questa mattina Federico Gatti è stato sottoposto a intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio destro. L’intervento eseguito dal dott. Bertrand Sonnery-Cottet e dal dott. Loïc Geoffroy, alla presenza del responsabile sanitario del Club dott. Luca Stefanini, presso la Clinique Santé Atlantique di Nantes, è perfettamente riuscito e il calciatore ha da subito iniziato il programma riabilitativo". Oltre a Gatti un altro calciatore della Juventus si sottoporrà a intervento chirurgico: Dusan Vlahovic.

