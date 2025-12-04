Intervento riuscito per Gatti, operato dallo stesso chirurgo di Bremer

Intervento riuscito per Federico Gatti . Il difensore della Juventus si è dovuto operare in seguito alla lesione del menisco del ginocchio destro, accusata nel secondo tempo della sfida di Coppa Italia vinta contro l'Udinese . L'intervento è stato eseguito dal dottor Geoffroy , lo stesso che oltre un anno fa operò Bremer .

Il comunicato della Juve sull'intervento di Gatti

Il comunicato della Juventus sull'intervento del difensore: "Questa mattina Federico Gatti è stato sottoposto a intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio destro. L’intervento eseguito dal dott. Bertrand Sonnery-Cottet e dal dott. Loïc Geoffroy, alla presenza del responsabile sanitario del Club dott. Luca Stefanini, presso la Clinique Santé Atlantique di Nantes, è perfettamente riuscito e il calciatore ha da subito iniziato il programma riabilitativo". Oltre a Gatti un altro calciatore della Juventus si sottoporrà a intervento chirurgico: Dusan Vlahovic.