lunedì 15 dicembre 2025
Dalla Spagna: "Vlahovic vicino a un'intesa con il Milan"

Secondo il quotidiano sportivo "Sport" il Barcellona avrebbe escluso il serbo dalla lista del post-Lewandowski per il vicino accordo coi rossoneri
Dusan Vlahovic vicino a un accordo con il Milan. Questo è quanto ha riportato il quotidiano sportivo catalano "Sport". Secondo il giornale, ciò sarebbe il motivo alla base dell'esclusione dell'attaccante serbo dalla lista del Barcellona per il post-Lewandowski, che potrebbe lasciare il club in estate.

Dalla Spagna: "Il Barcellona esclude Vlahovic: vicino l'accordo con il Milan"

Il Barcellona sta iniziando a pensare al post Robert Lewandowski. Tra una lista di nomi, però, sarebbe stato "depennato" Dusan Vlahovic. L'attaccante classe 2000, attualmente alle prese con un infortunio che lo terrà lontano dai campi per tre mesi, ha il contratto con la Juventus in scadenza a giugno. Secondo quanto riportato da "Sport" vi sono varie ragioni alla base di questa esclusione. Oltre all'alto ingaggio rapportato a quanto espresso fino a questo momento in stagione, vi sarebbe soprattutto la prossimità di un'intesa con il Milan. In rossonero Vlahovic ritroverebbe Massimiliano Allegri, con il quale ha lavorato in bianconero.

 

