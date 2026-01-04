Retroscena David, cosa è successo dopo il rigore sbagliato con il Lecce e perché nessuno è andato a consolarlo

TORINO - Il giorno dopo il pareggio tra Juve e Lecce allo Stadium continua a far discutere il calcio di rigore malamente fallito dal bianconero David , che (sul risultato già di 1-1) ha tentato di sorprendere con il 'cucchiaio' Falcone ma ha sbagliato il gesto tecnico e si è visto così respingere la conclusione dal portiere ospite.

Juve, chi è il rigorista: perché con il Lecce è toccato a David

Un errore, quello del canadese, che ha suscitato critiche e ironie sui social, dove in tanti tra i tifosi juventini si sono chiesti perché sia stato lui a presentarsi sul dischetto. A consegnarli la palla dopo averla presa dalle mani dell'arbitro è stato capitan Locatelli, che in carriera ha trasformato 4 penalty su 4 e insieme a Yildiz era diventato il rigorista della Juve dopo l'infortunio di Vlahovic (29 gol su 33 tentativi per il serbo). "David è uno specialista" ha detto erò poi Spalletti nel post partita riferendosi il canadese, all'ottavo errore in carriera dagli undici metri (31 reti su 39 tentativi) e al momento il più 'esperto' in questa specialità nella rosa bianconera insieme a Koopmeiners (36 rigori trasformati su 43), che però non era in campo.

Cos'è successo dopo l'errore dal dischetto del canadese

Alla fine ha tirato David che dopo l'errore è stato consolato dal solo Yildiz, che da lontano lo ha invitato a reagire. Un segno fose di fastidio da parte del gruppo per il modo in cui è stato calciato il rigore dall'attaccante, poi difeso in qualche modo da Spalletti nel post partita: "Aveva fatto anche la scelta giusta tirandolo al centro della porta, ma non è riuscito ad alzare la palla quei 20 centimetri per metterlo sopra la sagoma del portiere - ha spiegato il tecnico bianconero parlando dell'episodio -. Locatelli è un rigorista, Yildiz è un rigorista, glielo concedono. Se lo avesse sbagliato un altro? Si decide lì per lì, poi la prossima volta interverrò anche io, perché ogni tanto - ha poi chiosato Spalletti - mi garba anche decidere".