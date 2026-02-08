Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 8 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Chiellini: "Rinnovo Spalletti? Non abbiamo nessuna fretta, ma..."

Le dichiarazioni rilasciate dal dirigente della Juve prima della sfida con la Lazio di Maurizio Sarri
2 min
TagsjuvechielliniSpalletti
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Juve-Lazio, Giorgio Chiellini è tornato a parlare del lavoro di Luciano Spalletti e del rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030, senza dimenticare la partita di stasera e ciò che attende i bianconeri in questa seconda parte di stagione, tra presente e futuro.

Chiellini: "Rinnovo Spalletti? Nessuna fretta, nessun dubbio"

Così Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy del club bianconero, ai microfoni di DAZN nel pre gara di Juve-Lazio: "Siamo felicissimi di Spalletti e di quello che sta facendo. Anche nelle sue parole si vede la gioia che prova nell’allenare la Juventus. Rinnovo? Non c’è nessuna fretta e nessun dubbio. Luciano è venuto con grande voglia di allenare la Juventus, firmando un contratto senza volere nessuna garanzia, fa parte del presente e del futuro di questa squadra”.

 

