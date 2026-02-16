Spalletti contro Chivu: "Ha dato del bischero a Kalulu, potrei parlare dei giocatori dell'Inter..."

Inter-Juve non smette di far discutere . A giorni di distanza dalla simulazione di Bastoni e l'espulsione inesistente di Kalulu , proseguono i commenti sull'episodio e su quanto successo in seguito a esso. A tornare a dire la sua sull'argomento è stato Luciano Spalletti: "C'è dispiacere, io non posso allenare quello che alcune situazioni ti creano, ma posso far si che i miei calciatori diventino forti affinché gli altri non usino la possibilità di crearti difficoltà ", ha affermato l'allenatore dei bianconeri ai microfoni di Sky Sport. "Mi dispiace che un bravo ragazzo come Kalulu, dopo aver subito due torti colossali, debba prendere del bischero da Chivu . E questo è difficilmente accettabile, oppure dovrei avere anche io la possibilità di parlare dei calciatori dell'Inter. Cristian lo conosco bene, si sarà accorto di aver sbagliato ".

Le parole di Spalletti

Rimanendo sulla partita di San Siro, ma con aspetto più tattico, Spalletti afferma: "Paradossalmente abbiamo fatto ancora meglio quando siamo rimasti in inferiorità numerica. Dobbiamo portarci dentro quella praticità e quella forza mentale". Sulla gara d'andata dei playoff di Champions League contro il Galatasaray: "Le mie sensazioni per questa partita sono bellissime, basta affacciarsi e si ha l'impressione di essere sotto un sole verticale anziché dei riflettori. Il problema è che luci così forti non creano spazi per l'ombra, non puoi nasconderti. Bisogna prendersi tutte le responsabilità, ogni perplessità e difficoltà mentale verrà usata dagli avversari". Con il problema fisico di David, può essere l'occasione per vedere McKennie centravanti? "Può essere. Non so se giocherà Openda. La questione è anche per avere i ricambi in partita e bisogna farci attenzione. Siamo nelle condizioni di poter fare la partita che vogliamo. Dispiace per l'infortunio di Holm, soprattutto verso sabato che Kalulu sarà squalificato, ma siamo in numero giusto".