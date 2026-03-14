Milik è tornato, Vlahovic ancora fuori: i convocati di Spalletti per Udinese-Juve

Slitta il rientro di Vlahovic

Slitta nuovamente il rientro tra i convocati di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, fuori per infortunio dalla sfida contro il Cagliari del 29 novembre, non è stato inserito nella lista dei dispoinibili perché Luciano Spalletti non ha alcuna intenzione di bruciare le tappe per il suo recupero. A questo punto, l'attaccante mette nel mirino la prossima partita della Juventus, quella con il Sassuolo, in programma all'Allianz Stadium il 21 marzo.