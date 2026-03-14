Milik è tornato, Vlahovic ancora fuori: i convocati di Spalletti per Udinese-Juve
Slitta ancora il rientro in campo di Dusan Vlahovic. Come era noto già alla vigilia, il serbo non è stato inserito nella lista dei convocati di Luciano Spaletti per la partita della Juventus contro l'Udinese, partita in programma al Bluenergy Stadium oggi, sabato 14 marzo, alle 20:45. Torna, invece, Arek Milik.
Milik tra i convocati: l'ultima volta in campo a maggio 2024
Per Milik si tratta della terza convocazione stagionale, dopo le due avvenute a dicembre per le partite contro la Roma e il Pisa, nelle quali non scese però in campo. L'attaccante polacco, vittima di vari infortuni negli ultimi anni, brama la prima presenza dal 25 maggio 2024 quando, in occasione della partita della Juventus contro il Monza, disputò quella che a ora rimane la sua ultima partita in bianconero. L'ultima in generale, invece, a giugno, con la sua Polonia contro l'Ucraina.
I convocati di Spalletti
Oltre a Vlahovic, rimane fuori dalla lista dei convocati anche Holm, sempre alle prese con un infortunio. In seguito, la lista di Spalletti per Udinese-Juventus.
PORTIERI: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio.
DIFENSORI: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Kostic, Cambiaso, Cabal.
CENTROCAMPISTI: Locatelli, Conceicao, Koopmeiners, Miretti, Zhegrova, McKennie, Adzic, Thuram.
ATTACCANTI: Openda, Yildiz,Boga, Milik, David.
Slitta il rientro di Vlahovic
Slitta nuovamente il rientro tra i convocati di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, fuori per infortunio dalla sfida contro il Cagliari del 29 novembre, non è stato inserito nella lista dei dispoinibili perché Luciano Spalletti non ha alcuna intenzione di bruciare le tappe per il suo recupero. A questo punto, l'attaccante mette nel mirino la prossima partita della Juventus, quella con il Sassuolo, in programma all'Allianz Stadium il 21 marzo.
Slitta ancora il rientro in campo di Dusan Vlahovic. Come era noto già alla vigilia, il serbo non è stato inserito nella lista dei convocati di Luciano Spaletti per la partita della Juventus contro l'Udinese, partita in programma al Bluenergy Stadium oggi, sabato 14 marzo, alle 20:45. Torna, invece, Arek Milik.
Milik tra i convocati: l'ultima volta in campo a maggio 2024
Per Milik si tratta della terza convocazione stagionale, dopo le due avvenute a dicembre per le partite contro la Roma e il Pisa, nelle quali non scese però in campo. L'attaccante polacco, vittima di vari infortuni negli ultimi anni, brama la prima presenza dal 25 maggio 2024 quando, in occasione della partita della Juventus contro il Monza, disputò quella che a ora rimane la sua ultima partita in bianconero. L'ultima in generale, invece, a giugno, con la sua Polonia contro l'Ucraina.
I convocati di Spalletti
Oltre a Vlahovic, rimane fuori dalla lista dei convocati anche Holm, sempre alle prese con un infortunio. In seguito, la lista di Spalletti per Udinese-Juventus.
PORTIERI: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio.
DIFENSORI: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Kostic, Cambiaso, Cabal.
CENTROCAMPISTI: Locatelli, Conceicao, Koopmeiners, Miretti, Zhegrova, McKennie, Adzic, Thuram.
ATTACCANTI: Openda, Yildiz,Boga, Milik, David.