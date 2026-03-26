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Spalletti e Vlahovic, ci siamo: la Juve pronta a brindare. Quando arriveranno i rinnovi

L'orizzonte di Pasqua per la firma del tecnico resta, ma non c'è fretta: passi avanti anche per il serbo, ecco la timeline del club bianconero
Filippo Bonsignore
3 min
TagsjuveSpallettivlahovic
Juventus

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TORINO - Non c’è fretta. I rinnovi di Spalletti e Vlahovic avanzano verso il traguardo ma la linea della Continassa è della massima serenità. Non c’è fretta e non è un rallentamento o l’avvisaglia di chissà quale problema. La ragione è più semplice di quanto si possa pensare: la squadra riprenderà oggi ad allenarsi mentre l’ad Comolli è all’estero e vi resterà ancora per alcuni giorni, per impegni internazionali, quindi il gioco è presto fatto.

Spalletti, rinnovo in arrivo: ecco quando è prevista la firma con la Juve

L’orizzonte di Pasqua per la firma del tecnico resta ma il senso è che se tale momento arrivasse uno o due giorni dopo - o, perché no, uno o due giorni prima - non farebbe alcuna differenza. Segno ulteriore che tutte le tessere del puzzle stanno andando al loro posto, che i contatti avuti nelle ultime settimane sono stati proficui e che il prossimo appuntamento servirà per definire gli ultimi aspetti e a siglare la nuova intesa. E naturalmente anche a fare un giro d’orizzonte sul progetto che si andrà a costruire e che avrà un certo tipo di respiro - più ampio o più ridotto - a seconda della qualificazione, o meno, alla prossima Champions League.

Vlahovic, priorità Juve: passi avanti per il rinnovo, anche grazie a Spalletti

DUSAN. Pure per Vlahovic si va avanti sulla strada che porta al rinnovo di contratto. La distanza dei mesi scorsi è ormai un lontano ricordo. Merito anche di Lucio che ha spinto affinché la società riaprisse il dialogo con Dusan, considerato dal tecnico un punto di riferimento pure per il futuro e non solo nella fondamentale volata per il quarto posto. Il centravanti serbo ha dato la priorità alla Signora e la Juve gli ha fatto capire di voler ancora puntare con decisione su di lui. Adesso si dovranno concretizzare i dialoghi che ci sono stati nelle scorse settimane. Dusan e papà Milos, che lo segue sempre più da vicino nelle questioni lavorative, si incontreranno con Comolli e con Giorgio Chiellini. Probabilmente già prima di Pasqua ma anche in questo caso il non c’è fretta che filtra dalla Continassa significa che la strada è già tracciata e un giorno in più o in meno non costituisce un problema.

 

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