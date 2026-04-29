Le ultime sugli infortunati in casa Juve: Thuram lavora a parte, Yildiz parzialmente in gruppo

La Juventus sta proseguendo la preparazione in vista della sfida contro il Verona , in programma all'Allianz Stadium domenica 3 maggio alle 18:00. Una partita molto importante per quanto riguarda la qualificazione alla prossima Champions League . In vista della partita Spalletti è chiamato a gestire le condizioni di Yildiz, Thuram e Vlahovic .

Yildiz parzialmente in gruppo. Per Thuram lavoro differenziato

Domenica sarà un giorno speciale per Kenan Yildiz. Il numero 10 della Juventus festeggerà il suo ventunesimo compleanno. Da capire se lo farà in campo, considerando che nella seduta di allenamento di oggi alla Continassa ha svolto un lavoro parziale con il gruppo a causa dell'infiammazione al ginocchio sinistro che lo ha costretto a giocare solo pochi minuti nelle ultime due sfide, contro il Bologna e il Milan. A essere monitorate costantemente sono anche le condizioni di Kephren Thuram. Il centrocampista francese ha lavorato in maniera differenziata.

Vlahovic in gruppo

Arrivano buone notizie per Luciano Spalletti per quanto riguarda l'attacco. Dusan Vlahovic, subentrato nella ripresa a San Siro domenica, ha svolto l'intera seduta di allenamento con il resto della squadra, segnale di una condizione in crescita. Di lui, Spalletti ha parlato così a DAZN dopo il pareggio contro il Milan: "Dusan viene da un infortunio lunghissimo, lo abbiamo portato al punto di poterlo vedere in campo, perché ci può dare una mano in queste partite in cui si va a giocarsi il futuro. E il futuro tiene sempre conto del presente, ha giocato i suoi 10 minuti e va bene così".