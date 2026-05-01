Juve, senti Slot sul futuro di Alisson: "È vicino a..."

Arne Slot , allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza della sfida di domenica pomeriggio col Manchester United. In chiave mercato c'è un indizio che può interessare ai tifosi della Juventus: se di Salah ha parlato dicendo che " merita un addio in grande stile ", di Alisson ha parlato solo in termini attuali. Niente futuro, solo quando può tornare in campo. Questo significa che decisioni sul futuro del portiere , che ha ancora un anno di contratto e piace - tanto - a Spalletti e alla Juventus, non sono state prese.

Alisson, come sta e cosa ha detto l'allenatore del Liverpool

Ecco le parole di Slot in conferenza: "Ali non si è ancora allenato con noi. È molto vicino ad allenarsi con noi. Devo sentire oggi dallo staff medico se è pronto ad allenarsi oggi, o domani o all'inizio della prossima settimana". Il problema al bicipite femorale, che ha condizionato gran parte della sua stagione, non è ancora smaltito del tutto, ma la strada è quella giusta: "È molto vicino, ma non vogliamo correre rischi. Non è così che ci si comporta con un giocatore e non è così che ci comportiamo ora". Anche perché, oltre al Liverpool, c'è anche il Mondiale e nessuno, a partire dal giocatore, vuole correre rischi.