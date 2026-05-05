Juve, per fortuna c’è Vlahovic: dalla Champions dipende il futuro suo e del club

Un gol che è una speranza. Dusan Vlahovic si è ripreso la Juve quando tutto si è incredibilmente complicato in una giornata che avrebbe dovuto costituire il trampolino di lancio verso la tranquillità nell’ottica delle qualificazione alla prossima Champions League e che invece si è trasformata in un inatteso passo falso. Per fortuna della Signora, Luciano Spalletti ha pescato il jolly dalla panchina, ritrovando il bomber che tanto è mancato nel corso della stagione. Viene facile immaginare che il cammino della Juve sarebbe stato meno accidentato di quello che si è rivelato con il centravanti serbo sempre a disposizione. Senza cioè quell'infortunio che l'ha costretto a fermarsi per quattro mesi, più un secondo round di tre settimane ad aprile, togliendo di fatto al tecnico il cecchino principale in area di rigore. La sua assenza peraltro non è stata compensata dagli altri, vista la solita altalena di rendimento di Jonathan David e considerato che Loïs Openda è ormai scomparso dai radar. Vlahovic ora c’è ed è un’ottima notizia per la Juve in vista delle ultime tre partite che decideranno il destino dei bianconeri. Dusan ora c’è ed è tornato a segnare, altro elemento tutt’altro che trascurabile, evitando la beffa di una sconfitta con il Verona che avrebbe aperto la porta a scenari decisamente più bui di quelli che il pari ha comunque dischiuso. I bianconeri hanno sciupato una chance enorme di allungare sulla concorrenza e mettersi praticamente al sicuro da sorprese e così tutto è ancora in gioco e nel rush finale non si potrà sbagliare più niente. Meglio avere quindi un Vlahovic in più per le sfide fondamentali con Lecce, Fiorentina e Torino.