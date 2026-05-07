Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 7 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juve c’è un caso da 100 milioni: da Openda a Zhegrova e David, il piano mercato si complica

Le minusvalenze da evitare possono condizionare il mercato. La vera paura della Juve sono gli esuberi da 100 milioni
Fabrizio Patania
5 min
TagsjuveMercato
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

La partecipazione alla prossima Champions League è un pilastro fondamentale per la sostenibilità dei conti, ma la Juve prevede sacrifici limitati e sopportabili nel caso in cui Spalletti e i bianconeri non centrassero l’obiettivo del quarto posto. La semestrale consolidata del bilancio al 31 dicembre 2025 già anticipava il raggiungimento della soglia del 70% nel rapporto tra costo del lavoro allargato e ricavi (in aumento) al 31 marzo 2026 nel rispetto dei nuovi parametri federali. Mercato libero in Serie A, possibili restrizioni di rosa per la prossima stagione in Europa o di sanzione economica per il potenziale sforamento della Football Earning Rule nel triennio 2022-2025. Si va verso un settlement agreement con l’Uefa di cui si discuterà nel mese di giugno, a stagione conclusa, “con effetti economici presumibilmente non rilevanti” si legge nella relazione del club bianconero di fine anno. Le reali preoccupazioni di Elkann e della dirigenza sono invece legate al mercato in uscita. Troppi acquisti sbagliati nelle ultime due estati e complicati da ricollocare a certe cifre. Offerte al ribasso potrebbero condizionare il mercato in entrata perché l’ad Comolli, Chiellini e Ottolini dovranno muoversi con la calcolatrice alla mano.

 

 

Il caso e le minusvalenze

Il quadro dei diritti pluriennali dei bianconeri è illuminante (pagina 40 della relazione) controllando il prezzo storico dei cartellini e il valore residuo a fine 2025 che determina, in caso di cessione e in base al prezzo, plusvalenza o minusvalenza. Il paradosso legato a Openda: è scattato l’obbligo di riscatto (40 milioni in 4 rate annuali) ma la Juve lo ha preso in prestito oneroso (3,3) e il 31 dicembre, come acquisto a titolo temporaneo, non era ancora entrato nel conto economico. La soluzione ideale ora sarebbe ricollocarlo in prestito per congelarne l’ammortamento (10 milioni a stagione) confidando in una possibile rivalutazione. Di fatto verrebbe spostato in avanti il costo del belga. Sono gli altri a preoccupare. Cabal, più di tutti, è in uscita. Ha bisogno di giocare, fatica a reggere il livello della Juve, è costato 12,4 milioni e aveva un valore residuo di 8,4 a dicembre, destinato a scendere di poco tra un mese. Prendete Koopmeiners: è complicato immaginarne una cessione. Sotto i 30 milioni genererebbe un deficit in bilancio. Spalletti e la dirigenza si orienteranno in base alle offerte, alle intenzioni dei giocatori, alle esigenze nell’allestimento dell’organico per la prossima stagione. L’olandese può essere considerato in bilico perché sta giocando poco, non per la valutazione. Diversa è la situazione di Zhegrova, per cui servirebbe una proposta da almeno 12-13 milioni e lo stesso ragionamento vale per David, il cui destino verrà deciso in estate. Il canadese, tra commissioni e premio alla firma da svincolato, è entrato in bilancio con un costo di 12 milioni. Se la Juve lo vendesse a luglio, la plusvalenza potrebbe essere irrisoria.

Le riflessioni e il futuro

Altri asset invece garantirebbero, oltre all’incasso, un guadagno contabile. Gatti, Miretti e forse Adzic in possibile uscita, ma potrebbero essere pedine ancora funzionali alla causa di Spalletti, considerando i vincoli in rosa (servono almeno 4 italiani e 4 prodotti del vivaio). Milik ha spalmato l’ingaggio e prolungato sino al 2027, ma a fine anno pesava ancora oltre 2 milioni in bilancio e non sarebbe stato conveniente svincolarlo. A partire da luglio, il club bianconero farà i conti anche con i possibili rientri per fine prestito, non tutti da considerare rinforzi come Nico Gonzalez, un top da 30 milioni.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve, cosa succede con o senza ChampionsJuve, prigionieri dell’algoritmo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS