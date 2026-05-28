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Il messaggio di Conceiçao ai tifosi della Juve: "Siamo frustrati: non lo meritate. Riporteremo il club dove merita"

Il classe 2002 sulla mancata qualificazione in Champions: "Delusi di non aver raggiunto i nostri obiettivi". Adesso per lui c'è il Mondiale con il Portogallo
3 min
TagsJuventusConceicao
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"Tifosi juventini, so che non esistono parole capaci di esprimere quanto siamo frustrati e delusi per non aver raggiunto i nostri obiettivi". Si apre in questa maniera il messaggio, pubblicato nella tarda serata di mercoledì sui social, di Francisco Conceiçao. Il numero 7 bianconero, tre giorni dopo la mancata qualificazione in Champions League, ha voluto così chiedere scusa al popolo bianconero.  

Conceiçao: "Dobbiamo riportare il club dove merita di stare"

"Non ci siamo riusciti, e voi, che siete l’anima di questo club, non lo meritate". Prosegue Conceiçao, che ha appena terminato la sua seconda stagione alla Juventus. "Tuttavia, nella vita tutto è un nuovo inizio e faremo ciò a cui questo club è sempre stato abituato: rialzare la testa e lavorare ancora più duramente per tornare a trionfare e riportare il club dove merita davvero di stare". Quindi, l'appello per il futuro: "Oggi il sentimento è di delusione, ma il domani sarà diverso, credeteci. Grazie per il sostegno durante tutta la stagione, la vostra passione e la vostra voce saranno di nuovo ricompensate. Fino alla Fine".

I numeri di Conceiçao in stagione. Ora i Mondiali

La stagione di Conceiçao non è terminata. Il giocatore della Juventus è stato infatti inserito dal commissario tecnico del Portogallo Martinez nella lista dei convocati per i prossimi Mondiali. In bianconero, il classe 2002 ha disputato trentuno partite in campionato, segnando tre gol e servendo cinque assist. Nove le presenze in Champions League, invece, dove ha segnato un gol. Quindi, due gare disputate in Coppa Italia.

 

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