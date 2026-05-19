I convocati del Portogallo: sesto Mondiale per Cristiano Ronaldo, ci sono Leao e Conceiçao

Cristiano Ronaldo prenderà parte al sesto mondiale della sua carriera . Come atteso, CR7, quarantuno anni, è stato inserito da Roberto Martinez nella lista dei convocati del Portogallo per la Coppa del Mondo in programma negli Stati Uniti, Messico e Canada. Due gli "italiani" presenti: Leao e Francisco Conceiçao .

Sesto Mondiale per Cristiano Ronaldo

Dopo quelli del 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022, Cristiano Ronaldo prenderà parte al suo sesto Mondiale in carriera, a dieci anni di distanza dal trionfo all'Europeo. In Coppa del Mondo CR7 ha disputato 22 partite, segnando 8 gol e servendo due assist. In totale, con il Portogallo il calciatore dell'Al Nassr (reduce da una stagione da 26 gol in 29 partite nel campionato saudita), ha segnato 143 gol in 226 gare.

I convocati del Portogallo: due "italiani"

Tra i calciatori scelti da Roberto Martinez figurano anche due calciatori della nostra Serie A: Rafael Leao, nonostante un finale di stagione non positivo con il Milan, e Conceiçao della Juventus.

PORTIERI: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP), Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara).

DIFENSORI: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahce SK), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (SL Benfica).

CENTROCAMPISTI: Rúben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Maiorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

ATTACCANTI: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

Portogallo nel gruppo K

Il Portogallo al Mondiale si trova nel Gruppo K. All'esordio affronterà a Houston la Repubblica Democratica del Congo, quindi il 23 giugno l'Uzbekistan di Cannavaro e infine, all'Hard Rock Stadium di Miami, ci sarà ilconfronto con la Colombia.