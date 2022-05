Lazio-Verona, out Immobile e Luis Alberto: le contromosse di Sarri

ROMA - Immobile non recupera e anche Luis Alberto dà forfait per la sfida con il Verona: non arrivano buone notizie per la Lazio da Formello. Sarri dovrà fare a meno del suo bomber e del Mago, entrambi out per problemi fisici e assenti nella partita che chiuderà la stagione davanti ad un Olimpico stracolmo (attesi almeno 50mila tifosi). Ciro non si è allenato nemmeno oggi per il problema alla caviglia che lo ha già tenuto fuori contro la Juventus, mentre lo spagnolo ha accusato noie muscolari all'adduttore e anche lui salterà l'Hellas. Sarri studia le contromosse.