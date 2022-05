Immobile: "Grazie Lazio, si vince insieme"

ROMA - Staccato Piola, è entrato nella scia di Nordahl: Immobile insegue le leggende. Nessun attaccante italiano era mai riuscito a vincere per quattro volte il titolo dei marcatori di Serie A. Riprenderà la caccia allo svedese, capocannoniere in cinque campionati con il Milan all’inizio degli anni Cinquanta, nella prossima stagione. Il centravanti della Lazio proverà a stabilire un nuovo record. Davanti, fissati dal contratto, ci sono altri quattro anni. Ciro è legato al club biancoceleste sino al 30 giugno 2026. Ieri il suo quarto titolo è stato celebrato dalla Lega di Serie A e Immobile ha voluto ringraziare Sarri e la squadra, che gli hanno permesso di staccare in volata Vlahovic: ha chiuso con 27 gol in appena 31 presenze. Nel mese di aprile, dopo l’eliminazione azzurra dal Mondale in Qatar, ha piazzato l’allungo decisivo: tripletta a Marassi con il Genoa, altri tre gol con il Torino, con il Milan e nella trasferta di La Spezia. «Sono davvero felice, questo premio lo dedico a mia moglie, ai miei figli e alla mia famiglia. Ovviamente devo dare merito al mister, allo staff e ovviamente ai compagni di squadra. Questo premio va condiviso con loro, perché mi hanno in condizione di poter realizzare tutto questo. Ogni anno c’è sempre qualcuno che è lì e lotta con me per poter vincere la classifica marcatori. E’ complicato, è un premio difficile e, come ho già detto, se non c’è un lavoro di squadra dietro è difficile da ottenere. Sono davvero soddisfatto del lavoro fatto. Complimenti a Lautaro, Vlahovic e gli altri attaccanti che hanno fatto una stagione davvero importante. E’ stato bello arrivare davanti a calciatori come loro».

Immobile sul podio Nella storia della Serie A, tolti Nordahl (5) e Nyers (3), non ci sono mai stati attaccanti, a parte Immobile, ad aver superato almeno tre volte la soglia dei 25 gol a campionato. E’ un dato significativo, perché Ciro quest’anno ha saltato 7 partite per infortunio. Non aveva mai giocato così poco. Ha segnato, di media, quasi un gol ogni 90 minuti. E se fosse rimasto in campo a tempo pieno, forse avrebbe lottato sino all’ultima giornata per la Scarpa d’Oro, già vinta nel 2020. Si è imposto Lewandowski. Il centravanti del Bayern Monaco ha realizzato 35 reti. Piazza d’onore per il francese Mbappé, salito a quota 28 grazie alla tripletta realizzata con il Metz nell’ultimo turno della Ligue 1. Ciro e Benzema terzi in Europa con 27 gol.