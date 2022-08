Nuova Lazio: la Champions viene prima del gioco

ROMA - La Champions prima del “giuoco”. Risultatista più che giochista, almeno per ora. I devoti del Sarrismo sabato hanno avuto i languori, si saranno stupiti quando il maestro Mau ha sentenziato che Toro-Lazio 0-0 «è andata come l’avevamo preparata, con un primo tempo solido e una seconda frazione in cui approfittare della stanchezza». In parole meno eleganti rinunciando al calcio di possesso, giocando a difesa compatta, sfruttando le seconde palle, lanciando lungo su Milinkovic, puntando sulle sue spizzate o ripartendo in contropiede, tutte prerogative della Lazio primitiva rispetto all’avvento di Sarri. Che il maestro non stia predicando il solito catechismo per necessità forzate (è rimasto in dieci contro il Bologna ed è stato salvato da Luis, Sergej e Ciro) e obblighi strategici (il Toro non fa giocare) è un dato di fatto. E’ più risultatista in questo inizio di stagione perché non può accontentarsi del quinto posto. Vuole e deve vincere più partite possibili. Dopo una campagna acquisti di 50 milioni e un mercato quasi interamente personalizzato, il Comandante deve lanciare un vero assalto alla Champions. Anche Lotito gli ha chiesto di vincere più che si può. E per restare in corsa fino all’ultimo, Sarri ha bisogno di tutt’altra difesa (o fase difensiva, ci correggerebbe) rispetto all’anno scorso (58 gol al passivo). Il “giuoco” non sembra più una priorità. La Lazio di quest’inizio è paziente, non si sbilancia, regge agli urti, è più organizzata difensivamente. Sarri nell’ultima parte della preparazione ha lavorato su un centrocampo più fisico schierando Milinkovic, Cataldi e Basic. Non a caso Mau voleva (e vorrebbe) Ilic al posto del Mago. Fin dall’inizio della stagione ha pensato che servisse una linea mediana diversa. Stanno mancano velocità di manovra, imprevedibilità e un po’ di tecnica in più. Arriveranno, prima o poi. Quando la condizione fisica migliorerà, quando Luis Alberto sarà integrato di nuovo e se Marcos Antonio entrerà davvero nelle rotazioni con Cataldi.