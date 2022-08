Una Lazio più tosta: Immobile va aiutato

Chissà che cosa avrà pensato Immobile, per quasi un’ora abbandonato in mezzo ai tre centrali del Torino, increduli di tanta grazia. Non sembrava nemmeno la Lazio di Sarri, anzi, non sembrava nemmeno una squadra di Sarri per quanto si è difesa, anche se con estrema bravura, questo bisogna dirlo. Rinunciando a tutta la qualità in suo possesso, e in particolare a quella di Luis Alberto e Marcos Antonio, il tecnico aveva costruito una partita fisica, di sostanza piuttosto che di bellezza: conoscendo Juric e il suo calcio aggressivo, non voleva concedere spazio e centimetri, tanto che ha anche lanciato dal primo minuto Vecino chiedendo un lavoro assolutamente difensivo a Felipe e Zaccagni. E così Ciro ha dovuto rinunciare alla ricerca del gol numero 184, che gli avrebbe consentito di agganciare Batistuta e di avvicinarsi al tetto dei 200, obiettivo minimo della stagione. Ma quando Immobile ha avuto due palle da giocare, ci sono voluti il miglior Milinkovic (il fratello di Sergej, già protagonista su Marusic) e una benedetta (per il Torino) deviazione di Djidji, per negargli il gol. Il senso di tutto questo ragionamento ci porta a sostenere che Sarri non deve mai dimenticarsi di avere davanti un attaccante di un’altra categoria, in grado di segnare in qualsiasi momento, e per questo va aiutato e assecondato, mai lasciato solo come è accaduto per tutto il primo tempo.