Immobile, clamoroso errore della tv inglese: “Salta il Mondiale”

ROMA - L'infortunio di Immobile, che è diventato papà per la quarta volta, ha scosso il mondo Lazio. Sarri dovrà fare a meno del suo attaccante principe per un lungo periodo e Ciro sarà costretto a saltare diverse partite di campionato. Insomma, una mazzata. La notizia del ko del centravanti della Nazionale è stata riportata anche dalla televisione inglese, che ha scritto (sbagliando): "L'attaccante della Lazio Ciro Immobile in dubbio per i Mondiali dopo la lesione di medio grado a carico del bicipite femorale". Trovato l'errore? Certo, Immobile non salterà il Mondiale perché l'Italia non si è qualificata, semplice. Ma in Inghilterra l'hanno dimenticato.