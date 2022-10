Lazio, infortunio Immobile: quando potrebbe tornare e le partite che salterà

ROMA - Quanto tornerà Ciro Immobile? La domanda tra i tifosi già serpeggia appena letto il comunicato della Lazio dopo la risonanza magnetica svolta in mattinata: “Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”. Serviranno altri controlli per stabilire i tempi di recupero, ad oggi ipotizzabili in circa 40 giorni. Ciro sarà costretto così a saltare tutte o quasi le partite che rimangono da qui sino alla fine dell’anno. Atalanta, Midtjylland, Salernitana, Feyenoord, Roma e Monza. Misere possibilità di rivederlo in campo per la Juve, il 13 novembre, l’ultimo match prima della sosta. Molto dipenderà dalla sua forza di volontà e di recupero, che spesso in passato hanno fatto la differenza. Ad oggi è pronosticabile un suo ritorno in campo a gennaio (il 4 contro il Lecce). Un bel problema per Sarri, che in questa fase delicata della stagione in cui c’è il ballo la qualificazione alla fase successiva di Europa League e match importanti (su tutti derby e Juve), dovrà fare a meno del suo bomber.