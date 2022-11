Sarri colpito da una ciabatta nella rissa del derby: cos'è successo

ROMA - Una settimana movimentata per Maurizio Sarri, trasformatosi nelle ultime partite in una sorta di 'bersaglio'. Dopo i lanci di buste di urina durante il match di Europa League perso dalla sua Lazio in casa del Feyenoord (e costato la 'retrocessione' in Conference), il tecnico biancoceleste è stato invece colpito da una ciabatta dutante la rissa che si è accesa nel finale del derby vinto all'Olimpico contro la Roma.