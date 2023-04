Un tifoso dello Spezia sputa verso Sarri al termine della partita con la Lazio

Prima la birra, poi lo sputo

Si è andati ben oltre agli insulti nello stadio spezzino, dove la tribuna è vicinissima alle panchine e sull'allenatore biancoceleste è piovuto di tutto, come hanno mostrato le immagini trasmesse da 'Dazn'. Prima gli è stata lanciata addosso una birra, poi al termine del match un tifoso gli ha sputato addosso per poi dileguarsi velocemente. Un gesto che non è sfuggito però all'occhio delle telecamere.