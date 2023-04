Spezia-Lazio diretta: ora LIVE la partita di oggi

LA SPEZIA - Derby, Monza e Juve. La Lazio seconda sta volando in testa al treno Champions, ma non è finita. Contro lo Spezia ecco in palio altri tre punti per tenere lontano le inseguitrici e rimanere favoriti per la grande Europa. Sarri, senza Vecino e con Immobile quasi al top della forma, è pronto a sfidare la squadra di Semplici.