Lazio-Sassuolo, le pagelle dei biancocelesti: Marcos Antonio impressiona

Sarri (all.) 6,5

Bocciando Milinkovic, lanciando Marcos Antonio, perdendo Vecino, chiudendo senza registi, facendo entrare Basic, resistendo alla sofferenza. Idee e cuore.

Provedel 7

La traversa di Frattesi dopo un primo tempo al riparo, senza dover fare il gattone. L’ha fatto su Berardi al 70’, tenendo su la Lazio.

Lazzari 6,5

A passo di carica nel primo tempo. Con scioltezza contro Laurienté, in altalena contro Bajrami.

Casale 7

Palloni arpionati centralmente e lateralmente, non uno che gli sia sfuggito.

Patric 7

Si era fatto coricare da Frattesi (traversa). La scivolata finale, rischiando l’autogol, ha scatenato l’ovazione.

Marusic 6

Rispostato a sinistra. Sfiancante la sfida con Berardi, mai domo.

Hysaj (23’ st) 6

Finale tormentato, sfrenato attivismo.

Vecino 6,5

Al posto di Milinkovic, rullo di tamburi iniziale: l’assist a Ciro (gol annullato), un’occasione sciupata, tante sponde, tanta corsa. Anche troppa, è finito ko. Si teme uno stiramento.

S. Milinkovic (45’ pt) 6

In panchina, schiumando di rabbia. Dentro al posto di Vecino. Un invito per Ciro, spallate confuse, è ancora sfuocato.

Marcos Antonio 7

Da giocatorino a giocatorone. Spirito guerriero, piedi musicali, dall’assist liftato al tocco felpato. Spaventosi i primi 25 minuti, tutto suo il marchio. Una bomba da fuori, l’apertura per Vecino (gol annullato a Ciro), l’assist per il gol di Felipe. Anche una scivolata salvatutto. Per ogni azione una scarica di adrenalina. I crampi l’hanno travolto al 70’. Ora lo aspetta S.Siro.

Basic (28’ st) 7

Ingresso a bomba, lottando, prendendo falli, rubando quel pallone ad Henrique, lanciandosi al gol. Ex desaparecidos.

Luis Alberto 6,5

Più che omaggi stilistici, doveri ferrei. Ha chiuso regista.

Felipe Anderson 7,5

Ragazzi, imparate. Lo stop e il gol, un movimento da ballerino e gangster d’area. Ha chiuso falso 9, pressando e coprendo a tutto campo. Eroico.

Immobile 6

Un tiro respinto da Consigli prima del gol liberatorio. Convalidato, poi annullato. Quando gli dei lo lasceranno in pace? Il cambio l’ha fatto esplodere, tre pugni alla panchina. Santocielo.

Pedro (23’ st) 6

Le azioni stellari non gli stanno più riuscendo.

Zaccagni 6

L’assalto finale, l’assist per Basic, dopo una partita arrugginita. Aveva chiesto un rigore (tocco di Toljan).