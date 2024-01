Patric, promessa onorata: pronto un adeguamento di contratto

Una promessa onorata. Lotito ha adeguato il contratto di Patric. La scadenza resta fissata al 30 giugno 2027, ma è stato ritoccato l’ingaggio del difensore spagnolo. Un aumento di stipendio che la società aveva promesso lo scorso anno. Patric e Lotito si erano confrontati sul tema, in maniera vibrante, a Ferragosto. La notizia, trapelata nelle scorse ore, è stata confermata dalla dirigenza. Lo spagnolo, sempre più punto di riferimento della difesa di Sarri, è stato accontentato. Ora vedremo come Lotito proseguirà la campagna dei rinnovi: non è ancora stato fissato alcun appuntamento con gli agenti di Mattia Zaccagni, in scadenza 2025, e si tratta del caso più urgente da risolvere, in ordine al valore di un giocatore su cui si punta per il futuro, e alla scadenza, ormai prossima. Al rientro dalla missione in Arabia Saudita, verrà affrontato l’argomento mercato. La Lazio, sorniona, è in attesa dell’occasione. Serve un colpo che possa migliorare l’organico e completarlo, considerando gli obiettivi ancora possibili: il quarto posto in campionato è contendibile, ci sarà da affrontare la doppia semifinale di Coppa Italia e, per quanto chiusi dal pronostico, bisognerà affrontare gli ottavi Champions con il Bayern Monaco. Se possibile, Lotito cercherà di accontentare Sarri, a cui promise un acquisto a Natale nel caso in cui la Lazio avesse centrato tre vittorie di fila. Ne sono arrivate quattro, più il successo nei quarti di Coppa Italia con la Roma, e sarebbe il caso di implementare il progetto tecnico, appena riavviato. Mau chiede un centrocampista con certe caratteristiche di passo e di inserimento, qualche ragionamento può essere fatto in attacco, considerando le scadenze di Pedro e di Felipe, oltre agli infortuni di Immobile.