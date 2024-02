Lazio, Fabiani: "Il mercato non è una moda, non prendo tanto per farlo"

BERGAMO - I tifosi della Lazio si aspettavano qualcosa dal mercato invernale, invece le scelte del club hanno portato a un nulla di fatto: zero acquisti. A dare spiegazioni di questo immobilismo di mercato ci ha pensato il ds biancoceleste Fabiani, che a Dazn prima della sfida con l'Atalanta ha parlato così: "Abbiamo usato la coerenza che ci diceva di non smantellare la squadra, è andato via solo Milinkovic e abbiamo preso 5-6 giocatori per rinforzare la rosa. Se ci fosse stato qualcosa da fare a gennaio l’avremmo fatta per il futuro, andare sul mercato tanto per prendere era inutile, il mercato non è una moda ma una necessità. Noi dovevamo riparare ben poco a gennaio".