Lazio, squalifica per Gila: la decisione del giudice sportivo

ROMA - Per un'ora prestazione perfetta, l'ennesima di un periodo d'oro per lui, poi due cartellini gialli in un quarto d'ora e la conseguente espulsione che ha lasciato la Lazio in dieci nel recupero della 21ª giornata di Serie A vinto 2-0 sul campo del Torino . Ecco così che Mario Gila , dopo una lunga serie di partite giocate da titolare, sarà costretto a fermarsi per lo stop comminato dal giudice sportivo.

Torino-Lazio 0-2: cronaca, statistiche e tabellino

Lazio, squalifica per Gila

Una giornata di squalifica per Gila, dovuta alla "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario" come si legge nel comunicato ufficiale del giudice sportivo. Lo spagnolo salterà così lo scontro diretto per l'Europa contro la Fiorentina, in programma al 'Franchi' lunedì 26 febbraio. Un'assenza pesante per la retroguardia biancoceleste, con Patric non al meglio e Sarri orientato ad affiancare Casale a Romagnoli davanti a Provedel.