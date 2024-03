Romagnoli: "Ho avuto un confronto con Lotito. Nessun tono acceso"

Alessio Romagnoli rompe il silenzio e pubblica un messaggio sui social sulle voci di un suo presunto litigio con Lotito . Il centrale biancoceleste ha voluto rispondere alle presunte sue dichiarazioni dopo la sconfitta contro l'Udinese, con un duro scontro con il presidente fino al rifiuto di andare in ritiro viste alcune promesse non mantenute . Il tutto in un momento complicato per il club, con l'addio di Sarri e la panchina affidata a Martusciello .

Romagnoli smentisce: "Nessun tono acceso"

Romagnoli ha voluto fare chiarezza, smentendo la notizia e il presunto litigio: "Nella serata di Lunedì, dopo la gara con l'Udinese, ho avuto un colloquio con il presidente Lotito e abbiamo avuto un confronto, come spesso accade nei post partita. Sono rimasto sorpreso oggi nel leggere su un quotidiano alcune mie presunte frasi virgolettate. Il tenore di questo dialogo tra me ed il Presidente è stato infatti lontano dai toni accesi descritti e quanto pubblicato non corrisponde alla realtà. Ho sempre pensato al bene della Lazio ed ancora di più in un momento come questo. Forza Lazio".