Lazio, niente sconti per Provedel: l'esito degli esami

Nuovi controlli, vecchie tempistiche. Provedel rimarrà ai box per almeno un mese e salterà il derby di ritorno, non solo la doppia sfida ravvicinata con la Juventus. Miracolo impossibile per la gara con la Roma del 7 aprile: il rientro non si può anticipare. Il portiere ha effettuato nella giornata di ieri altri accertamenti strumentali, i primi li aveva svolti appena dopo il confronto con l’Udinese, doppiamente maledetto dal suo punto di vista. Sull’ultimo corner a favore aveva rimediato una grave distorsione alla caviglia sinistra, scontrandosi con Castellanos e poggiando male il piede al momento dello stacco. Sognava di bissare la prodezza di Champions contro l’Atletico e invece è finito in infermeria: tutore applicato e trasporto immediato in ambulanza dallo stadio alla Paideia. Gli esami avevano scongiurato delle fratture ossee, ma allo stesso tempo avevano evidenziato la sollecitazione di un legamento.