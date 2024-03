Provedel, come sta e quando torna: il comunicato della Lazio

Provedel infortunato: il bollettino medico della Lazio

Lo stesso club biancoceleste ha fornito aggiornamenti sul proprio sito ufficiale, pubblicando il bollettino medico: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ivan Provedel è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti non hanno evidenziato fratture scheletriche a carico della caviglia sinistra a seguito dell’importante trauma distorsivo riportato nel corso della partita di ieri. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano presso il Lazio Lab per quantificare i tempi di recupero". Provedel dovrebbe tornare a disposizione in 4 settimane circa, mentre tra una decina di giorni è previsto un nuovo controllo.