Lazio, Sarri ora è in bilico. I nomi dei possibili sostituti

ROMA - Il capolinea di Sarri potrebbe essere Frosinone, sempre che non precipiti tutto. In caso di sconfitta, Lotito sarebbe costretto a procedere con l’esonero senza star lì a contare i soldi che spetterebbero al tecnico fino a giugno 2025 (peserebbe per 9 milioni lordi, per la precisione). In questo caso tornerebbero in ballo i nomi di Tudor o la soluzione-ponte Klose. Scaloni non sembra un sogno praticabile in corsa. Ma Lotito è pur sempre il presidente che per mandare via Petkovic e non pagarlo subito aspettò di intentare un licenziamento per giusta causa, meglio ricordarlo. Fino a stamattina la decisione su Sarri era congelata, preceduta dal ritiro punitivo deciso dal presidente e dal diesse Fabiani ieri quand’era già notte.