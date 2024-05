Lazio-Empoli diretta: festa scudetto del '74 all'Olimpico. Segui LIVE

ROMA - Una domenica di festa, una domenica per centrare altri tre punti per un posto in Europa. Lazio-Empoli è già storia : prima del fischio d’inizio ecco la festa per i 50 anni dal primo scudetto. Era il 12 maggio del 1974 e la banda Maestrelli si cuciva al petto il primo tricolore. Dalle 11 all’Olimpico l’inizio delle celebrazioni. Poi alle 12:30 si farà sul serio. Senza Luis Alberto, non convocato per scelta tecnica, Tudor vuole una vittoria per l’Europa. Segui tutto live.

Momento emozionante sul prato dell’Olimpico con i campioni del 1974 e i figli dei miti che non ci sono più schierati in formazione. Gabriele Pulici; Petrelli, Oddi, James Wilson, Martini; Stefano Re Cecconi, Nicolò Frustalupi, Nanni, Garlaschelli, Massimo Maestrelli, Matteo D’Amico . Manca il figlio di Chinaglia, impossibilitato nel venire a Roma (vive negli Stati Uniti).

"Abbiamo lavorato su tutti i concetti: su quelli da migliorare, da confermare e sulla mentalità. Oggi è una gara difficile con una squadre che si vuole salvare, ma non ci sono scuse. Noi abbiamo le nostre idee e i nostri obiettivi . Luis Alberto non convocato? Scelta tecnica" . Così Tudor a Sky Sport prima del fischio d'inizio di Lazio-Empoli.

11:55

Le parole di Lotito

“Oggi è una giornata epica, siamo tramandando la nostra storia ai posteri giovani, alle nuove leve per far capire quanto è importante essere laziale e avere orgoglio di appartenenza. Come anche l’avere la responsabilità di portare dei valori, come il merito, lo spirito di sacrificio, la determinazione e lo spirito di servizio nei confronti di persone meno fortunate che grazie a queste leggende trovano la forza di superare le grande difficoltà”. Così Lotito a Lazio Style Channel.

11:53

L'Olimpico si riempie

Sugli spalti arrivano i tifosi della Lazio, attesi quasi 60mila spettatori. Tutto l'Olimpico sarà tinto biancoceleste, un bel colpo d'occhio per una grande festa.

11:42

Empoli, la formazione ufficiale

EMPOLI (3-5-2) - Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Maleh, Marin, Bastoni, Pezzella; Cancellieri, Caputo. All. Nicola.

11:30

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (4-3-3) - Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Lazzari, Guendouzi, Kamada, Marusic; Felipe Anderson, Zaccagni; Immobile. All. Tudor.

11:19

Le parole di Pedro sulla Lazio del ’74

"Da quando gioco in biancoceleste mi è capitato di vedere in alcune occasioni dei video su quella squadra, capace di centrare una grande impresa. Spero che in futuro anche questa Lazio possa vincere lo scudetto: ci sono le basi e lo meriterebbero società e tifosi". Così Pedro al match program prima di Lazio-Empoli.

11:10

Il francobollo per la Lazio del 1974

A 50 anni di distanza viene ricordato oggi con un apposito francobollo (piu' un foglietto) lo scudetto vinto dalla Lazio nel 1974. La vignetta del francobollo singolo (valido per la posta ordinaria) riproduce, su un fondino biancoceleste, che richiama i colori della Società Sportiva, i loghi d'epoca e attuale del club; in alto a destra è riprodotto lo scudetto tricolore, rappresentativo della vittoria nel Campionato di calcio italiano 1973 - 1974. Il ''foglietto'' (che include il francobollo ed e' stampato in 250 mila esemplari) mostra una foto raffigurante la squadra di calcio della Lazio vincitrice dello scudetto, affiancata dall'allenatore e dal viceallenatore e cioe': in piedi Lovati, Chinaglia, Petrelli, Pulici Martini, Oddi, Wilson, Maestrelli e accosciati Nanni, Garlaschelli, D'Amico, Frustalupi, Re Cecconi.

10:54

Anche una medaglia per i 50 anni dal primo scudetto

Iniziativa della società biancoceleste con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: tiratura di 1974 pezzi. Impressi i nomi e i volti degli eroi dello storico scudetto. L’Istituto ha reso noto che «la medaglia sarà ordinabile dal 13 maggio (domani, ndr) sul portale e-commerce ipzs.it. Le medaglie saranno inoltre acquistabili a partire dal 26 maggio in tutti i canali ufficiali SS Lazio e nei Lazio Store fino ad esaurimento scorte».

10:36

Arrivati i paracadutisti a Tor di Quinto

Atterrati i paracadustisti della S.S. Lazio Paracadutismo. Uno di loro portava in volo un enorme tricolore. Altro tributo alla Lazio del 1974. Qui il video.

10:24

Il ricordo di Massimo Maestrelli

Massimo Maestrelli, figlio del grande Tommaso, ai microfoni del nostro inviato ha raccontato: "Mi rivedo a quest’ora di 50 anni fa. Mi ricordo la telefonata del babbo che ci chiedeva di andare in albergo prima della partita. Vidi nei suoi occhi la tensione. Il momento del trionfo era vicino. La tensione di una vita, di un percorso. Lui ha fatto un film all’indietro: dalla guerra al trionfo. Stanotte non ho dormito. La vita di tutti è cambiata dopo quel 12 maggio. Diciamo grazie a quella Lazio. Oggi è la giornata di tutti i tifosi che hanno perso qualcuno che gli ha insegnato ad essere laziale”.

10:16

Svelata la targa dedicata a Maestrelli

In questi minuti svelata anche la targa dedicata a Tommaso Maestrelli al campo di Tor di Quinto. Alla celebrazione presente Riccardo Viola, figlio del mai dimenticato presidente della Roma. Presente pure il comandante dei Carabinieri della Caserma Salvo D’Acquisto.

10:11

Il volo dei paracadutisti

A breve si lanceranno i paracadutisti della Lazio Paracadutismo (Sezione della Polisportiva). Aereo partito dall’aeroporto dell’Urbe. Volo in leggero ritardo perché era già programmato un lancio anche al Circo Massimo.

10:06

Il programma della festa Scudetto

La società ha suggerito ai tifosi di arrivare con largo anticipo. I cancelli dell’Olimpico hanno aperto alle ore 10. Quasi 55.000 tra paganti e abbonati a ieri, altri 8-9 mila tagliandi disponibili, ingresso gratuito per gli under 14 (se accompagnati) Si viaggia verso quota 60.000 spettatori. Lo spettacolo scatterà alle 11 e durerà circa un’ora. Il prologo a Tor di Quinto. La targa svelata da Buccioni e dalla Polisportiva, il lancio dei paracadutisti (ore 9,30) al campo Maestrelli.

10:00

Lazio, un giorno per ricordare la storia

Il 12 maggio del 1974 la Lazio diventava Campione d'Italia per la prima volta nella sua storia. Un giorno speciale oggi, a 50 anni di distanza, perfetto per celebrare davanti a 60mila tifosi la banda Maestrelli. Alle 12.30 il fischio d'inizio della sfida con l'Empoli.

