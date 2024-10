Lazio-Empoli diretta Serie A: la sblocca Esposito LIVE

ROMA - Lazio ed Empoli si sfidano all'Olimpico per la settima giornata di campionato. Al momento le due squadre sono appaiate in classifica a quota 10 punti. I biancocelesti sono reduci da un successo per 3-2 sul campo del Torino, mentre l'Empoli ha pareggiato 0-0 in casa contro la Fiorentina. Segui la partita in diretta.

15:34

32' - Esposito tenta la fuga

L'Empoli riesce a scavalcare tutta la difesa della Lazio con un lancio diretto del suo portiere che trova in profondità Esposito. Arrivato nei pressi dell'area piccola l'attaccante viene rimontato da Romagnoli che riesce a limitarlo in calcio d'angolo.

15:32

31' - Due gialli in successione

Nel giro di qualche secondo l'Empoli si ritrova con due ammoniti. Pagano gli interventi in ritardo Pezzella e Fazzini.

15:31

29' - Brutto cross di Zaccagni

La Lazio continua a cercare spazi da sfruttare. Lazzari parte sulla destra e mette l'ennesimo cross interessante della sua partita ma Ismajli salta con i tempi giusti e risce ad anticipare Castellanos. La palla resta buona per un calcio d'angolo gestito male da Zaccagni, che dopo una combinazione corta ha messo un cross alto sul secondo palo facilitando l'uscita alta del portiere.

15:28

26' - Anjorin calcia sul fondo

L'Empoli torna in attacco prima della mezz'ora con Anjorin, che riceve palla dal limite e rapidamente esegue un tiro a giro sul secondo palo che finisce sul fondo di poco.

15:25

23' - Castellanos dalla distanza

Anche il Taty prova il colpo vincente con un tiro dalla distanza. L'argentino è bravo a preparare la conclusione improvvisa che parte con molta forza ma poco angolo. Vasquez in qualche modo riesce a respingere mandando la palla in calcio d'angolo.

15:24

22' - Zaccagni prova a fare da solo

Il capitano della Lazio parte sulla sinistra con una delle sue azioni. Raggiunto il limite dell'area rientra sul piede buono e prova il tiro da fuori ma manda alto.

15:23

20' - Lazio in attacco

Continuano gli attacchi dei biancocelesti con un cross dalla destra di Lazzari su cui arriva Castellanos. L'attaccante non riesce a colpire bene il pallone che si impenna nella zona di Dia. Vasquez lascia la porta e con un salto arriva prima di tutti bloccando la palla.

15:21

18' - Giocata di fino di Castellanos

L'attaccante argentino scappa in profondità e raccoglie un lancio lungo di Gila. In area di rigore galleggia sulla linea di fondo e con un colpo di tacco scavalca l'avversario. L'azione prosegue con un cross teso di Castellanos poco preciso per i compagni in area.

15:18

16' - Angolo per la Lazio

Castellanos aiuta i compagni a far gioco allargandosi sulla destra e tentando un cross a rientrare per i compagni. La traiettoria alta diventa insidiosa per Vasquez che è obbligato ad intervenire alzando la palla e mandandola in corner.

15:16

14' - Parata di Vasquez

Sul punto di battuta si presenta Isaksen, che calcia direttamente nello specchio trovando la respinta in tuffo di Vasquez che manda in calcio d'angolo.

15:15

13' - Ottimo lavoro di Lazzari

Lazzari approfitta di una dormita di Pezzella per portargli via il pallone in zona offensiva. Il numero 3 dell'Empoli prova a rimediare con un fallo vicino alla bandierina.

15:13

11' - Dia non inquadra la porta

La Lazio parte ancora sulla destra con Lazzari, che serve il pallone a Dia. Il senegalese pizzica il pallone ma non riesce a trovare la traiettoria giusta per impensierire Vasquez.

15:11

9' - Gol di Esposito

L'Empoli si porta in vantaggio alla prima vera azione offensiva con Sebastiano Esposito. L'ex Inter salta a centro area su un cross dalla sinistra di Pezzella e, approfittando anche della caduta di Provedel, scappa a Romagnoli e deposita in porta.

15:08

6' - Zaccagni sul fondo

Il primo tiro della partita è di Mattia Zaccagni, che prende posizione al centro dell'area e tenta la girata sul cross dalla destra di Lazzari. Il tentativo non è preciso e si spegne sul fondo.

15:07

5' - Pezzella contro Lazzari

La prima salita dell'Empoli viene guidata sulla corsia mancina da Pezzella. L'esterno prende il fondo e tenta il cross ma la copertura di Lazzari è efficace e fortunata. Sarà rimessa dal fondo per la Lazio.

15:06

4' - Fallo di Dia

L'attaccante della Lazio tenta l'anticipo su Anjorin in una zona insidiosa di campo. Dia però sbaglia il tempo e stende l'avversario portando al fischio dell'arbitro Ayroldi.

15:04

2' - Prima combinazione Lazio

I biancocelesti provano a portare da subito i primi attacchi con una combinazione stretta tra Dia e Zaccagni. Gyasi rientra in tempo e riesce ad anticipare il senegalese mandando in corner.

15:02

Fischio d'inizio

Inizia la partita tra Lazio ed Empoli. Il primo pallone della gara lo giocheranno i biancocelesti.

15:00

Inizia il minuto di raccoglimento per Franco Chimenti

Le due squadre hanno completato la fase di preparazione e adesso si sono riunite nel cerchio di centrocampo per partecipare insieme a tutto lo stadio al minuto di silenzio in memoria di Franco Chimenti, presidente della Federazione Italiana Golf ed ex massimo dirigente della Lazio.

14:56

Squadre nel tunnel

Stanno per terminare i preparativi di Lazio-Empoli. Le squadre si trovano nel tunnel dell'Olimpico, in attesa di poter fare il loro ingresso in campo davanti ai tifosi.

14:55

Il calendario di Serie A

La settima giornata si concluderà questa sera con la sfida tra Fiorentina e Milan, poi arriverà il momento della sosta nazionali. Scopri i prossimi appuntamenti di campionato e segui tutti i risultati in diretta. CONSULTA IL CALENDARIO LIVE

14:50

La classifica di Serie A

Lazio ed Empoli si presentano alla partita da ottava e settima in classifica. Scopri le altre posizioni e dove potrebbero arrivare le due squadre. CONSULTA LA CLASSIFICA LIVE

14:45

L'ottima partenza dell'Empoli

L'Empoli è imbattuto in Serie A da otto giornate consecutive, un striscia che eguagliato quella registrata tra il gennaio e il marzo del 2015 sotto la guida di Maurizio Sarri. Un risultato utile oggi fisserebbe un nuovo record di imbattibilità per il club toscano.

14:30

Empoli, zero successi all'Olimpico

Nella sua storia l'Empoli ha giocato 16 partite in casa della Lazio tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. In questi precedenti l'Empoli non ha mai vinto, facendo registrare 11 sconfitte e 5 pareggi.

14:20

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Fazzini, Anjorin, Pezzella; Esposito, Solbakken. All. D'Aversa

14:15

Lazio-Empoli: i precedenti

La Lazio è imbattuta contro Empoli da 11 partite consecutive in Serie A. Il bilancio recente vede i biancocelesti nettamente avanti con nove e due pareggi, mentre l’ultimo successo del club toscano contro risale a nove anni fa, quando una rete di Tonelli fissò il punteggio sul definitivo 1-0.

Stadio Olimpico, Roma