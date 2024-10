Monza-Roma diretta Serie A: segui LIVE la partita di oggi

Torna in campo la Roma di Juric dopo il ko in Svezia in Europa League. Dovbyk e compagni, senza Hummels (febbre), Saelemaekers e soprattutto Dybala (fastidio muscolare) sono chiamati al riscatto in casa del Monza, a caccia della prima vittoria in campionato dopo appena 3 pareggi in sei partite. Se, quindi, per Juric la situazione non è ideale, per Nesta è ancora più complicata.