Burnley-Lazio diretta: segui l'amichevole di oggi LIVE

BURNLEY (INGHILTERRA) - A due settimane dal debutto in Serie A contro il Como (24 agosto), la Lazio alza l'intensità dei carichi di lavoro e la difficoltà dei test: nel piccolo catino del Turf Moor (22 mila posti di capienza) va in scena la sfida contro il Burnley , squadra neopromossa in Premier League che è diventato il nuovo club dell'ex biancoceleste Tchaouna e di Walker, preso dal Milan. Scopriremo - sempre di più - la vera Lazio di Sarri, quella che man mano si avvicina all'esordio in campionato e che proverà a dare risposte convincenti al tecnico. Segui la partita e tutti gli aggiornamenti in diretta .

14:51

La Lazio sfida il Burnley senza cinque giocatori

Vecino si è aggiunto alla lista dei giocatori indisponibili che non prenderanno parte all'amichevole contro il Burnley: "affaticamento muscolare alla coscia sinistra", ha fatto sapere la Lazio, e quindi stop forzato. Oltre al centrocampista, sono rimasti fuori dalla lista dei convocati anche Gigot, Patric, Belahyane e Isaksen.

14:41

Burnley all'opposto della Lazio: spesi 123 milioni sul mercato

Anche se il Burnley è appena salito in Premier League, ha già speso sul mercato per rinforzarsi la bellezza di 123 milioni di euro, di cui 15 per l'ex Lazio Tchaouna, bocciato dopo un anno senza ingranare a Formello con Baroni. Al contrario, i biancocelesti stanno vivendo il noto blocco del mercato che costringe Sarri a fare di necessità virtù. Ecco perché oggi, nella quinta amichevole del precampionato biancoceleste, il tecnico insisterà su meccanismi e uomini collaudati fino ad ora. Non mancheranno però le staffette, imprescindibili per la gestione delle energie.

14:34

Lazio, esame da Premier a Burnley: Sarri in cerca di risposte

L'amichevole di livello contro la squadra che sabato prossimo debutterà in Premier contro il Tottenham offrirà risposte a Sarri in vista dell'esordio contro il Como. LEGGI TUTTO

14:34

Dove vedere Burnley-Lazio in tv

La sfida tra Burnley e Lazio verrà trasmessa in diretta tv e streaming: ecco dove vederla.

Turf Moor, Burnley