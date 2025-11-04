Lazio, da brividi la coreografia dedicata a Paparelli prima della vittoria sul Cagliari

Lazio-Cagliari 2-0: cronaca, statistiche e tabellino

La Curva Nord ricorda Vincenzo Paparelli con una coreografia da brividi

Si sono spenti i riflettori dell’Olimpico e in Curva Nord si è illuminata la scritta "Vincenzo", realizzata con le torce accese degli smartphone per onorare la memoria del tifoso morto 46 anni fa, il 28 ottobre 1979, quando era seduto proprio in Nord in occasione di un derby con la Roma e fu colpito da un razzo lanciato dalla Sud, occupata dai sostenitori giallorossi. Sopra alla scritta esposto uno stendardo col suo ritratto, mentre in Tevere è apparso lo striscione "Generazione Paparelli presente".

Le parole di Sarri su Paparelli dopo il 2-0 della Lazio al Cagliari

A rendere ancora più emozionante la serata vissuta dai tifosi della Lazio, poi, la prestazione della squadra di Maurizio Sarri, riuscita a battere 2-0 il Cagliari: "Ricordo l’episodio - ha detto poi lo stesso tecnico nel post partita -, una follia come lo è quando uno perde la vita in quel modo. Nonostante la mia giovane età di allora già la pensavo così. Ho sempre vissuto con amore il calcio. È una lotta in campo, ma è gioia e divertimento. Quelle immagini furono deprimenti".