Lazio-Cagliari diretta Serie A: segui il posticipo del lunedì LIVE
Il posticipo tra Lazio e Cagliari è l'ultimo match della decima giornata di Serie A: i biancocelesti arrivano dal pareggio senza reti in trasferta contro il Pisa mentre i rossoblù sono usciti sconfitti all'Unipol Domus dal Sassuolo nell'ultimo turno di campionato. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Corrieredellosport.it.
20:17
Lazio-Cagliari, Fabiani e Angelozzi nel prepartita
Fabiani a Sky nel prepartita: "Ci aspetta una partita difficile, ci sarà da battagliare, non inganni la classifica del Cagliari. Noi dobbiamo vincere per riavvicinarci alla zona Europa dove abbiamo dimostrato di poter stare per larghi tratti della scorsa stagione".
Angelozzi a Sky nel prepartita: "Siamo sereni, stiamo lavorando come dobbiamo, siamo fiduciosi. Vogliamo provare a giocare un calcio propositivo. Ce la giochiamo a viso aperto".
20:05
Come arrivano alla sfida Lazio e Cagliari
La Lazio arriva alla sfida con il Cagliari dopo cinque risultati utili consecutivi: imbattuta dopo la sconfitta nel derby con la Roma. Da altrettante partite il Cagliari non vince.
20:03
Lazio-Cagliari, tutte le curiosità pre partita
Tutte le curiosità pre partita di Lazio-Cagliari.
19:53
Cagliari, la formazione ufficiale
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Gaetano, Adopo, Prati, Folorunsho; Esposito, Borrelli. Allenatore: Pisacane.
19:48
Lazio, la formazione ufficiale
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
19:44
Dove vedere Lazio-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario
19:30
Lazio-Cagliari: l'orario
Il calcio d'inizio del match tra Lazio e Cagliari è in programma alle 20:45.