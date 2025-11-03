Corriere dello Sport.it
lunedì 3 novembre 2025
Lazio-Cagliari diretta Serie A: segui il posticipo del lunedì LIVE

Il match dell'Olimpico chiude la decima giornata di campionato: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Aggiorna

Il posticipo tra Lazio e Cagliari è l'ultimo match della decima giornata di Serie A: i biancocelesti arrivano dal pareggio senza reti in trasferta contro il Pisa mentre i rossoblù sono usciti sconfitti all'Unipol Domus dal Sassuolo nell'ultimo turno di campionato. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Corrieredellosport.it.

20:17

Lazio-Cagliari, Fabiani e Angelozzi nel prepartita

Fabiani a Sky nel prepartita: "Ci aspetta una partita difficile, ci sarà da battagliare, non inganni la classifica del Cagliari. Noi dobbiamo vincere per riavvicinarci alla zona Europa dove abbiamo dimostrato di poter stare per larghi tratti della scorsa stagione".

Angelozzi a Sky nel prepartita: "Siamo sereni, stiamo lavorando come dobbiamo, siamo fiduciosi. Vogliamo provare a giocare un calcio propositivo. Ce la giochiamo a viso aperto".

20:05

Come arrivano alla sfida Lazio e Cagliari

La Lazio arriva alla sfida con il Cagliari dopo cinque risultati utili consecutivi: imbattuta dopo la sconfitta nel derby con la Roma. Da altrettante partite il Cagliari non vince.

20:03

Lazio-Cagliari, tutte le curiosità pre partita

Tutte le curiosità pre partita di Lazio-Cagliari. (Fonte: Opta)

19:53

Cagliari, la formazione ufficiale

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Gaetano, Adopo, Prati, Folorunsho; Esposito, Borrelli. Allenatore: Pisacane.

19:48

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

19:44

Dove vedere Lazio-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario

Per scoprire dove vederla, CLICCA QUI!

19:30

Lazio-Cagliari: l'orario

Il calcio d'inizio del match tra Lazio e Cagliari è in programma alle 20:45.

Stadio Olimpico - Roma

