Lazio, numeri da big: ora Taylor regala anche assist

ROMA - Non solo gol, ma presenza costante nelle azioni decisive. Kenneth Taylor continua a crescere , a incidere e a diventare centrale nel gioco della Lazio , aggiungendo qualità e numeri al suo percorso in Serie A. Contro il Parma è arrivato anche il primo assist nel campionato italiano, servito al connazionale Tijjani Noslin per il gol del pareggio: un passaggio che completa il suo profilo e conferma la sua evoluzione.

Taylor sempre più determinante

Alla dodicesima presenza in Serie A, Taylor ha così arricchito il suo contributo offensivo, diventando sempre più determinante nelle dinamiche della squadra di Sarri. I numeri parlano chiaro: nelle ultime due partite ha preso parte a tre gol, grazie alla doppietta contro il Bologna e all’assist contro il Parma. Un cambio di passo netto rispetto alle prime uscite, quelle del suo apprendistato forzato in Italia, quando aveva collezionato una sola partecipazione, il gol segnato al Genoa.

Inserimento sempre più completo

È la fotografia di un inserimento che sta diventando sempre più completo. Taylor non è solo un centrocampista con qualità, esperienza, tempi d’inserimento e senso del gol, ma anche un giocatore capace di rifinire, leggere le situazioni e scegliere la giocata giusta negli ultimi metri.

Un equilibrio tra finalizzazione e costruzione che lo rende preziosissimo. Il salto è anche mentale. Più fiducia, più continuità, più responsabilità. Taylor si è preso la Lazio con naturalezza, trasformandosi da novità a certezza. E ora, oltre ai gol, arrivano anche gli assist.