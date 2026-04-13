La Lazio contro la Fiorentina con cinque assenti: Sarri punta tutto su Dia

Sarri appeso a un nome e ad una preghiera: Dia aiuti la Lazio. Non dall’alto dei cieli, davanti alle porte. Maldini salterà Firenze ed è a rischio per Napoli, sempre che l’allarme non si allarghi a Bergamo. Qui entra in gioco Dia, al di là di proverbi e parabole. E’ rimasto impigliato in panchina, chiuso dall’arrivo di Maldini. E se Ratkov non avesse fallito l’impatto si sarebbe trovato davanti anche lui. La combinazione favorevole s’è compiuta per Firenze: Maldini out e Sarri è pronto ad affidarsi a Dia. In campionato non segna dal 31 agosto, gol al Verona in casa. Fuori non ha mai segnato. Dal ritorno dalla Coppa d’Africa ha giocato titolare contro il Lecce il 24 gennaio, poi non più. Né in campionato né in Coppa. Solo comparsate fino a metà febbraio, due panchine, un’apparizione di due minuti contro l’Atalanta e la panchina di Cagliari. Da lì 9 minuti col Torino, 25 col Sassuolo, 23 col Milan, 28 contro il Bologna e 25 col Parma. Non è andata meglio in Coppa Italia: 29 minuti col Bologna e 14 con l’Atalanta all’andata. Era il 4 marzo scorso, la data dell’ultimo gol di Dia. E’ stato l’unico sollievo, una liberazione. In campionato ha subito il contraccolpo, la sua corsa era inquieta, gli assalti confusi tranne a Bologna. Quando è entrato ha cambiato il finale spalancando la porta a Taylor per il raddoppio. Aveva ritrovato la forza di graffiare. Non s’è ripetuto con il Parma, deve riuscirci a Firenze stando in preallarme almeno per Napoli. Il vero Dia, visto con Baroni, molto meno con Sarri, era un leone. E’ la versione migliore che s’è vista, è la versione che la Lazio vorrebbe rivedere. A giugno scatterà il suo acquisto, il riscatto è obbligatorio dopo due anni di prestito, costerà 11,3 milioni. A gennaio è stato in ballo sul mercato con Noslin, c’era qualche opzione in Premier. Non s’è realizzata.