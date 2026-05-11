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La Lazio accoglie a Formello Jordan Saxe di Nasdaq

Il senior managing director ha fatto visita al centro sportivo biancoceleste in occasione della finale di Coppa Italia
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La Lazio continua a rafforzare il proprio percorso di internazionalizzazione e sviluppo strategico. In vista della finale di Coppa Italia contro l’Inter, il club biancoceleste ha accolto a Formello una delegazione di Nasdaq guidata da Jordan Saxe, Senior Managing Director del Listings Department.

La Lazio accoglie a Formello Jordan Saxe

Di seguito il comunicato ufficiale diffuso dalla società capitolina: "Si è svolta oggi presso il Training Center S.S. Lazio di Formello la visita istituzionale di Jordan Saxe, Senior Managing Director del Listings Department di Nasdaq, giunto a Roma in occasione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2026 tra S.S. Lazio e Inter, in programma mercoledì 13 maggio allo Stadio Olimpico. La delegazione Nasdaq è stata accolta dal Presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito, dal DG Enrico Lotito e dalla dirigenza biancoceleste, in un incontro dedicato al rafforzamento delle relazioni internazionali sviluppate negli ultimi mesi tra il Club e Nasdaq, come già dimostrato attraverso la chiusura dell'accordo con Polymarket come main sponsor. Nel corso della visita, Jordan Saxe ha avuto modo di conoscere da vicino il Centro Sportivo di Formello, le infrastrutture del Club e il percorso di crescita della Lazio Media Company, protagonista di una fase di forte sviluppo editoriale, tecnologico e internazionale. L'incontro si inserisce nel percorso avviato tra la S.S. Lazio e Nasdaq in occasione delle recenti iniziative istituzionali svolte negli Stati Uniti, tra cui la partecipazione del Club alla cerimonia del Closing Bell presso la sede Nasdaq di Times Square a New York. Nel corso della giornata si sono inoltre svolte riunioni operative dedicate a sviluppi finanziari, partnership strategiche e progettualità internazionali connesse al processo di crescita e posizionamento globale della Società".

 

Le dichiarazioni di Saxe e Lotito

Jordan Saxe ha dichiarato: "Desidero ringraziare il Presidente Lotito, il DG Enrico Lotito e tutta la dirigenza della S.S. Lazio per l'accoglienza ricevuta oggi a Formello. Ho avuto modo di conoscere una realtà moderna, dinamica e con una visione internazionale molto chiara. Il dialogo sviluppato in questi mesi conferma la volontà comune di costruire relazioni solide e opportunità strategiche tra il mondo dello sport, dei media, dell'innovazione e dei mercati globali". Il Presidente della Lazio Claudio Lotito, ha dichiarato: "Oggi abbiamo accolto con grande piacere Jordan Saxe e la delegazione Nasdaq presso il nostro Centro Sportivo di Formello, insieme a tutta la dirigenza della Società. La S.S. Lazio sta portando avanti un percorso di crescita internazionale fondato su innovazione, infrastrutture, comunicazione e sviluppo strategico. Il rapporto costruito con Nasdaq rappresenta un segnale importante della credibilità e della visione internazionale che il Club sta consolidando nel tempo". II DG Enrico Lotito ha aggiunto: "La visita odierna rappresenta un ulteriore momento di crescita e confronto internazionale per la nostra Soci8età. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato per sviluppare relazioni capaci di creare nuove opportunità strategiche e rafforzare il posizionamento globale del brand S.S. Lazio. Il dialogo con Nasdaq si inserisce perfettamente in questa visione orientata al futuro, all'innovazione e allo sviluppo di nuove sinergie internazionali." La presenza della delegazione Nasdaq a Roma in occasione della Finale di Coppa Italia conferma il valore strategico del percorso intrapreso dalla Lazio nel rafforzamento delle proprie relazioni internazionali e nella costruzione di un modello sempre più integrato tra sport, media, innovazione e finanza globale.

 

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