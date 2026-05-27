Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 27 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lazio, l'addio a Sarri è ufficiale: "Grazie di tutto Comandante"

Il club biancoceleste annuncia la risoluzione del contratto con il tecnico toscano
2 min
TagsLazioSarri
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Ora è ufficiale: Maurizio Sarri non è più il tecnico della Lazio. La società biancoceleste ha comunicato ufficialmente di aver concluso il rapporto professionale con il tecnico toscano, arrivato solo un anno fa a Formello. La Lazio ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale e un video nel quale ha ripercorso tutti i momenti più signficativi legati al tecnico toscano. "Grazie di tutto Comandante", le parole che accompagnano il filmato pubblicato dal club sui social.

 

 

Lazio, addio a Sarri: il comunicato

"La S.S. Lazio comunica di aver depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’allenatore Maurizio Sarri e il suo staff", ha specificatoi il club biancoceleste. "La Società prende atto della conclusione del rapporto professionale e formula al tecnico e ai suoi collaboratori i migliori auspici per il prosieguo dell’attività professionale". Il tecnico è ad un passo dall'accordo con l'Atalanta: a Formello verrà sostituito da Gennaro Gattuso

Sarri, l'esperienza alla Lazio

Sarri era tornato a Formello nel giugno scorso, dopo la sua prima esperienza, iniziata nel 2021 e chiusa a marzo del 2024: alla guida della Lazio ha raggiunto un quinto e un secondo posto, prima dell'addio a metà della stagione 2023-24. Ha chiuso questo campionato al nono posto, perdendo la finale di Coppa Italia con l'Inter.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Quando firmerà Gattuso con la LazioSarri lascia la Lazio

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS