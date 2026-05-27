Lazio, l'addio a Sarri è ufficiale: "Grazie di tutto Comandante"

Ora è ufficiale: Maurizio Sarri non è più il tecnico della Lazio . La società biancoceleste ha comunicato ufficialmente di aver concluso il rapporto professionale con il tecnico toscano , arrivato solo un anno fa a Formello. La Lazio ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale e un video nel quale ha ripercorso tutti i momenti più signficativi legati al tecnico toscano. "Grazie di tutto Comandante", le parole che accompagnano il filmato pubblicato dal club sui social.

Lazio, addio a Sarri: il comunicato

"La S.S. Lazio comunica di aver depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’allenatore Maurizio Sarri e il suo staff", ha specificatoi il club biancoceleste. "La Società prende atto della conclusione del rapporto professionale e formula al tecnico e ai suoi collaboratori i migliori auspici per il prosieguo dell’attività professionale". Il tecnico è ad un passo dall'accordo con l'Atalanta: a Formello verrà sostituito da Gennaro Gattuso.

Sarri, l'esperienza alla Lazio

Sarri era tornato a Formello nel giugno scorso, dopo la sua prima esperienza, iniziata nel 2021 e chiusa a marzo del 2024: alla guida della Lazio ha raggiunto un quinto e un secondo posto, prima dell'addio a metà della stagione 2023-24. Ha chiuso questo campionato al nono posto, perdendo la finale di Coppa Italia con l'Inter.